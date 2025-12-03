Cantitos, flores blancas y un nuevo paseo de Lorena Villaverde: todas las periltas de la jura

Se realizó la sesión en la que juraron 127 diputados nacionales electos el 26 de octubre pasado. El oficialismo estrena su condición de primera minoría, y se prevé la designación de las autoridades de la Cámara.

La sesión preparatoria que renovó 127 bancas en la Cámara de Diputados dejó un repertorio de escenas que mezclaron política, gestos sutiles y detalles que sólo aparecen cuando el Congreso se convierte, por un rato, en escenario. El recambio mostró tensiones, guiños estéticos y movimientos que pasaron casi desapercibidos, pero que dicen más que cualquier discurso.

El Presidente siguió la ceremonia desde un palco lateral, acompañado por su equipo más cercano. Su presencia buscó marcar territorio: el nuevo mapa legislativo es una pieza clave de su segundo año de gestión, y nada en esta jura fue indiferente a ese dato.

Con la reconfiguración de bloques ya ordenada, el oficialismo llegó al recinto con la mayoría relativa asegurada. El clima reflejó esa nueva correlación de fuerzas: aplausos amplios para los propios, murmullos para los que se mantienen en veredas adversas.

Hubo miradas inevitables hacia el vestuario. Virginia Gallardo irrumpió en la ceremonia con un diseño blanco, de líneas limpias y aire nupcial que algunos describieron como “demasiado simbólico para un día de jura”. La elección se robó más comentarios que varios discursos.

Otra legisladora que destacó en el recinto fue Karen Reichhardt . Eligió una blusa clara con flores blancas que suavizó la sobriedad dominante. En un salón de trajes oscuros, esos detalles marcaron contraste y protagonismo.

Hoy juro cono diputada … gracias a todos los bonaerenses pic.twitter.com/6wh2G790I5 — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) December 3, 2025

Lousteau respondió sin palabras

La tensión política también tuvo su momento de sutil coreografía. Durante los abucheos que recibieron él y Myriam Bregman, Martín Lousteau levantó tres dedos hacia los libertarios. Fue un gesto breve, calculado y destinado a ser visto por Karina Milei. El mensaje corrió por el recinto con rapidez.

Villaverde, la aparición fugaz del día

Hubo también un movimiento silencioso que llamó la atención: Lorena Villaverde, protagonista involuntaria en el Senado el día anterior, apareció brevemente en Diputados. Entró, recorrió el recinto unos minutos y se fue. Su presencia generó especulación inmediata porque ayer había retirado su renuncia. No habló con nadie, no posó para cámaras y no dejó señales de cuál será su próximo paso.

Selfies, asesores y debutantes descubriendo el ring

Los pasillos fueron un desfile de asesores diagramando ubicaciones, diputados buscando la banca correcta y recién llegados intentando memorizar caras. Algunos se sacaron selfies antes de que el clima legislativo les recuerde que la espontaneidad es un lujo escaso.

La mezcla volvió a ser la misma que caracteriza los últimos años: ritual institucional por un lado, show involuntario por el otro. Los códigos se reordenan, las bancas se redistribuyen y el Congreso arma una nueva temporada con protagonistas muy distintos a los de ciclos anteriores.