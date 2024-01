Charlas de quincho

Mientras los que pudieron huyeron hacia merecidas vacaciones (más cortas, por los costos), en distintos destinos, tras un 2023 demoledor, la actividad en Buenos Aires siguió agitándose en el frente político. Así, mientras la idea de los eneros bucólicos de antaño se sigue diluyendo año tras año, en esta ocasión, el ritmo no tiene precedente, y se va activando en los distintos frentes (partidos políticos, Congreso, dirigentes sociales y sindicales; justicia, y probablemente la ronda se vuelva a reiniciar), el oficialismo se apresta, el jueves, a cumplir su primer mes de Gobierno. El balance no es fácil: varias marchas sociales de protesta; la amenaza de un paro y movilización (el 24/1); con cargos aún vacantes en el Gobierno; 2 discursos en cadena; un mega-DNU que parece ir desagregándose; una “ley ómnibus” que comienza a tratarse en el Congreso; varios compromisos no cumplidos (para más de uno, el Presidente “mintió” en la campaña), y una rara manera de hacer política sin nada, o con muy poco, igual que en la campaña presidencial. De todos modos, la conmoción sigue siendo tan mayúscula en todos lados que el oficialismo logra seguir adelante a pesar de su debilidad numérica y estructural, haciendo gala de un extraño e inédito pragmatismo, según se escucha en muchas reuniones. Mientras, se van haciendo efectivas las subas de pasajes, prepagas, o la nafta (con efecto cascada sobre cantidad de precios), entre otros varios rubros que van recalentando adicionalmente el ambiente veraniego. Por supuesto que también se registraron excesos “por si acaso”, aunque la abrupta baja de ventas comienza a hacerse sentir y acota algunos aumentos. De hecho, en la primera semana, los híper de la mayoría de las zonas lucieron casi vacíos, y empezaron a verse rebajas “sorpresa” en varios casos. Esa regla no cuenta en los lugares de veraneo, especialmente en la costa atlántica donde, por el contrario, la tendencia es a los desayunos en casa; las heladeras para la playa y, en todo caso, alguna cena “afuera”, pero no mucho más. Según CAME, “en diciembre, las ventas minoristas pymes tuvieron un derrumbe anual de 13,7%, en la medición a precios constantes”, en tanto que las ventas de Reyes “retrocedieron un 13,6% anual”. Según la entidad, “los consumidores se encontraron en el cierre del 2023 con un cambio de precios abrupto en los bienes y servicios que limitó su capacidad de compra”.