Argentina vuelve a exportar carne a Japón después de 20 años y se abre un mercado de u$s3.000 millones

El ministro de Economía fue el encargado de anunciar la medida a la que calificó como "histórica". Según el funcionario, el país asiático importa el producto por más de u$s3.000 millones.

El Gobierno anunció la firma de un nuevo acuerdo comercial para importar carne bovina a Japón. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de confirmar la noticia a través de un mensaje en su cuenta oficial de su red social x: "Después de 20 años, Japón abre su mercado a la carne bovina argentina".

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El titular del Palacio de Hacienda celebró el acuerdo que selló las negociaciones iniciadas en 2024 por el gobierno de Javier Milei y lo calificó como "histórico".

En su mensaje, Caputo precisó que en las últimas horas "se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación". Además, aseguró que el país asiático importa este producto de todo el mundo por "más de u$s3.000 millones anuales" .

DESPUÉS DE 20 AÑOS, JAPÓN ABRE SU MERCADO A LA CARNE BOVINA ARGENTINA Se trata de un acuerdo histórico alcanzado luego de las negociaciones iniciadas en 2024 por las autoridades de nuestro país. Se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina proveniente…

"Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También, reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario ", agregó.

Por último, Caputo sentenció: "Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país".

El antecedente sobre la carne aviar y ovoproductos

El de hoy no es el primer acuerdo que logra el Gobierno con su par japonés. El pasado 9 de septiembre, Casa Rosada había anunciado que "el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) comunicó el levantamiento de la suspensión de importación de productos avícolas argentinos, como resultado de la evaluación de la información sanitaria proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)". De esta manera, el país oriental habilitó el reingreso de los productos avícolas argentinos.

El fin de la suspensión para el ingreso de carne aviar y sus productos provenientes de aves faenadas se encuentra vigente desde el 8 de septiembre de 2026, y también impacta sobre ovoproductos correspondientes a huevos puestos desde esa misma fecha.

En la comunicación oficial, el Gobierno aseguró que "el levantamiento de esta suspensión representa un avance significativo para la cadena avícola nacional y contribuye a ampliar las oportunidades de inserción internacional de la producción agroindustrial nacional en un mercado de alto valor estratégico".

El reingreso de los productos avícolas argentinos a partir del 8 de septiembre pasado.

Japón constituye un mercado de relevancia para estos productos. En 2025, sus importaciones provenientes del mundo alcanzaron aproximadamente u$s1.400 millones en carne aviar y u$s117 millones en huevos.

Para formalizar la medida, las autoridades sanitarias de ambos países acordaron nuevos modelos de Certificados Veterinarios Internacionales (CVI).

También se estableció un período de transición de dos meses, durante el cual podrán utilizarse los CVI vigentes. Una vez finalizado ese plazo, los certificados deberán emitirse exclusivamente bajo los nuevos formatos acordados.