Brutal ataque en Córdoba: un pitbull mordió a una mujer de 82 años y le fracturó el fémur

La víctima fue encontrada herida en el suelo y trasladada a un hospital. Otra mujer terminó con un corte en una mano y el animal apareció muerto.

Una mujer de 82 años sufrió una fractura de fémur después de ser atacada por un perro de raza pitbull en la localidad cordobesa de Villa Allende, donde efectivos policiales la encontraron tendida en el suelo y con heridas en su pierna derecha. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

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El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en Barcelona al 1723, en el barrio Lomas Sur . Personal de la Policía de Córdoba acudió al lugar y encontró a la jubilada lesionada, por lo que solicitó inmediatamente la presencia de un servicio de emergencias.

Según trascendió, un vecino manifestó ante las autoridades que la mujer habría sido atacada por un pitbull . Los profesionales médicos que llegaron posteriormente constataron que presentaba lesiones compatibles con mordeduras de perro.

Además de las heridas provocadas por el ataque, el personal de emergencias determinó que la víctima había sufrido una fractura de fémur , por lo que dispuso su traslado al Hospital de Unquillo para que recibiera atención médica.

Durante el mismo procedimiento, los profesionales tuvieron que asistir a otra mujer de 72 años , quien también había resultado herida en medio del episodio. En su caso, presentaba un corte en una de sus manos.

La segunda mujer también fue trasladada para recibir asistencia médica. Por el momento, no se informó cuál fue su participación en el episodio ni cómo sufrió la lesión.

Encontraron al pitbull muerto

Cuando inspeccionaron el lugar, los efectivos policiales realizaron además otro hallazgo: encontraron a un perro de raza pitbull sin vida y con heridas cortantes en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades todavía no determinaron cómo murió el animal ni de qué manera se produjeron las lesiones que presentaba. Tampoco se precisó hasta el momento si el perro encontrado sin vida era el mismo que habría atacado a la mujer de 82 años.

El hallazgo pasó a formar parte de las actuaciones destinadas a reconstruir lo ocurrido en la vivienda de Villa Allende y establecer la secuencia completa del episodio.

Investigan las circunstancias del ataque

La investigación deberá determinar ahora en qué contexto se produjo el presunto ataque, qué ocurrió momentos antes de que la Policía llegara al domicilio y cuál fue la intervención de las personas que se encontraban en el lugar.

También resta esclarecer qué provocó las heridas cortantes que tenía el animal y cómo resultó lesionada la mujer de 72 años que fue asistida por los servicios de emergencia.

Hasta el momento, la información oficial confirma que la víctima de 82 años sufrió lesiones compatibles con mordeduras y una fractura de fémur, mientras que la otra mujer presentó una herida en una mano.

Las circunstancias precisas del episodio permanecen bajo investigación de las autoridades cordobesas, que buscan reconstruir lo ocurrido en el domicilio del barrio Lomas Sur.