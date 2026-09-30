Exportaciones mineras: superan u$s6.000 millones en ocho meses y el litio crece 190%

Las exportaciones mineras alcanzaron u$s6.059 millones entre enero y agosto de 2026 y prácticamente igualaron en apenas ocho meses el récord anual de 2025. El litio explicó u$s1.467 millones, con un salto interanual del 190,5%, mientras oro y plata concentraron casi tres cuartas partes de las ventas externas.

Con u$s6.059 millones exportados hasta agosto, la minería quedó a sólo u$s15 millones de igualar en ocho meses el récord de todo 2025.

Las exportaciones mineras marcaron en agosto un nuevo máximo para el acumulado de los primeros ocho meses de un año , al alcanzar los u$s6.059 millones , según el último informe de la Secretaría de Minería de la Nación al que accedió Energy Report . El resultado representa un crecimiento interanual del 65,7% y significa que el sector quedó apenas u$s15 millones por debajo del récord anual de 2025 , cuando las ventas externas de minerales totalizaron u$s6.074 millones en los doce meses.

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“ El máximo histórico del sector fue registrado el año pasado 2025, con u$s6.074 millones acumulados en 12 meses. En apenas dos tercios del tiempo, se alcanzó prácticamente la misma cantidad de exportaciones ”, destacó Fernando Ciacera, director nacional de Promoción y Economía Minera, quien remarcó que el resultado implica “un incremento interanual del 65,7%”. Para el funcionario, el desempeño “refleja el dinamismo de la actividad y el trabajo articulado de todos los actores del sector”.

Durante agosto, las exportaciones de minerales totalizaron u$s652 millones , con un crecimiento interanual del 43,3% . De acuerdo con el informe oficial publicado los últimos días de septiembre, los productos mineros representaron el 8,7% de las exportaciones totales argentinas durante ese mes. En el acumulado enero-agosto, la participación ascendió al 9,2% .

El documento de la Secretaría de Minería señala que el resultado acumulado no sólo supera el registro de 2025 para los primeros ocho meses, sino que se encuentra 141,8% por encima del promedio correspondiente al período 2010-2025 . En términos históricos, enero-agosto de 2026 constituye así el mayor nivel de exportaciones mineras registrado para ese período del año.

El salto se explica principalmente por el comportamiento de los minerales metalíferos y el fuerte crecimiento del litio, en un escenario internacional marcado por precios elevados para buena parte de los principales minerales exportados por la Argentina.

La minería argentina exportó u$s6.059 millones entre enero y agosto de 2026, un 65,7% más que en igual período de 2025 y casi lo mismo que durante todo el año pasado. Secretaría de Minería de la Nación

Oro y plata explicaron casi tres cuartas partes de las exportaciones

Los minerales metalíferos representaron u$s480 millones de las exportaciones de agosto, equivalentes al 73,5% del total minero del mes. El monto implicó un crecimiento interanual del 29,1%.

Dentro de ese grupo, el oro concentró u$s404 millones, equivalentes al 62% de todas las exportaciones mineras de agosto, mientras que la plata aportó u$s64 millones, el 10% del total. Otros minerales metalíferos, principalmente cobre y plomo, explicaron otros u$s12 millones.

El informe atribuyó el crecimiento del oro y la plata durante agosto principalmente al comportamiento de sus precios internacionales. Las exportaciones de oro aumentaron 31,5% interanual, unos u$s97 millones adicionales respecto de agosto de 2025, mientras que las de plata crecieron 12,9%, con una diferencia de u$s7 millones.

Entre enero y agosto, los minerales metalíferos acumularon u$s4.472 millones, un crecimiento interanual del 47,4%. El oro aportó u$s3.623 millones, la plata u$s726 millones y el resto de los minerales metalíferos u$s123 millones. En conjunto, esta categoría representó el 73,8% de las exportaciones mineras acumuladas. En ese período, las ventas externas de oro crecieron 42,8% interanual, mientras que las de plata aumentaron 64,1%.

Oro y plata concentraron u$s4.349 millones de las exportaciones mineras acumuladas en los primeros ocho meses de 2026. Secretaría de Minería de la Nación

Litio: u$s1.467 millones y un salto del 190%

El otro gran protagonista del informe es el litio, cuyas exportaciones alcanzaron en agosto los u$s157 millones, con un crecimiento interanual del 134,2%. El registro constituyó, además, un récord histórico para las exportaciones de litio correspondientes a un mes de agosto.

El mineral volvió a ubicarse en el segundo lugar entre los productos mineros más exportados durante el mes y explicó el 24,1% de todas las ventas mineras al exterior. Según la Secretaría, el aumento del valor exportado estuvo explicado por una mejora de los precios internacionales.

El acumulado resulta todavía más significativo: entre enero y agosto, las exportaciones de litio alcanzaron u$s1.467 millones, un incremento del 190,5% interanual. El mineral representó el 24,2% de las exportaciones mineras totales y registró el mejor desempeño histórico para los primeros ocho meses de un año.

El crecimiento no estuvo explicado únicamente por los precios. Las cantidades exportadas de litio aumentaron 56,8% durante los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con el informe oficial.

La evolución de los precios internacionales también tuvo un papel central. La Secretaría señaló que el elevado precio del carbonato de litio registrado durante los meses anteriores impulsó la reactivación de operaciones y una mayor oferta, lo que derivó en una moderada baja de la cotización durante agosto.

El dato combina el peso todavía dominante del oro y la plata con un crecimiento acelerado del litio, que ya representa casi una cuarta parte de las exportaciones mineras argentinas y acumula un salto interanual cercano al 200%.

El litio alcanzó u$s1.467 millones en exportaciones acumuladas hasta agosto y creció 190,5% interanual, con un aumento de 56,8% en las cantidades vendidas. Secretaría de Minería de la Nación

Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur concentran los destinos

Las exportaciones mineras mantienen además una elevada concentración geográfica. Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur explicaron el 87% de las ventas mineras de agosto, por un total de u$s568 millones.

En el acumulado enero-agosto, esos cuatro destinos concentraron el 79% de las exportaciones mineras, equivalentes a u$s4.798 millones. Los minerales metalíferos tuvieron un peso predominante: representaron el 75% de las ventas hacia esos mercados durante agosto y el 72% en los primeros ocho meses.

En particular, los cuatro países explicaron el 77% de las exportaciones metalíferas argentinas acumuladas hasta agosto. El 23% restante tuvo como principales destinos a Canadá, India, Alemania, Finlandia y Brasil.

Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur concentraron el 79% de las exportaciones mineras argentinas entre enero y agosto

Oro a u$s4.411 y litio a u$s19.292 por tonelada

El comportamiento de los precios internacionales fue otro de los factores determinantes para explicar el desempeño exportador. En agosto, el índice de precios de los metales exportados por la Argentina registró un aumento mensual del 7,1% y permaneció en niveles elevados en términos históricos.

Según el informe, el oro alcanzó u$s4.411 por onza troy, con una suba interanual del 31% y un incremento mensual del 8,3%. La plata llegó a u$s65,4 por onza, con una variación interanual del 71,3% y mensual del 11,2%.

El cobre se ubicó en u$s14.326 por tonelada, 48,2% por encima del valor de agosto de 2025 y 5,8% respecto de julio. En tanto, el carbonato de litio alcanzó u$s19.292 por tonelada, con una suba interanual del 107,1%, aunque registró una baja mensual del 1,7%.

La Secretaría vinculó la evolución del oro con las expectativas de una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos y la debilidad del dólar, factores que reforzaron su atractivo como activo de cobertura.

En la plata también incidió la demanda industrial, mientras que el cobre estuvo sostenido por la estrechez del mercado físico, la escasez de concentrados y la incertidumbre sobre los aranceles aplicables al cobre refinado fuera de Estados Unidos.

En agosto se observó un incremento del 7,1% intermensual en el índice de precios de metales exportados por Argentina. Secretaría de Minería de la Nación

El resto de la minería aportó u$s120 millones

Fuera de los grandes minerales exportadores, el resto de los productos mineros generó u$s16 millones en agosto, con una caída interanual del 7,7%.

Los minerales no metalíferos explicaron u$s14,6 millones, con protagonismo de boratos, ácido ortobórico y otros boratos. Las rocas de aplicación aportaron otros u$s0,9 millones, de los cuales las cales representaron el 55%.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, este conjunto de productos alcanzó u$s120 millones, con un crecimiento interanual del 2,2%.