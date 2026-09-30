A pocos días de que Robbie Williams regrese al país: cuántos millones tiene la leyenda del pop británico

Tres fechas agotadas marcarán su retorno a Buenos Aires, con clásicos y material reciente en el escenario porteño a comienzos de octubre.

Robbie Williams está nuevamente en la Argentina, veinte años después de sus últimos conciertos en el país y con un gran patrimonio millonario . El cantante británico llegó para reencontrarse con sus seguidores y ya tiene tres presentaciones programadas en Buenos Aires, todas con entradas agotadas. El regreso forma parte de la gira Britpop , vinculada con su más reciente producción discográfica.

La visita también vuelve a poner bajo la lupa la fortuna que construyó durante más de tres décadas de carrera. Desde sus años como integrante de Take That hasta su consolidación como solista, Williams acumuló ingresos por discos, espectáculos, contratos discográficos, derechos musicales y operaciones inmobiliarias .

Una parte sustancial del patrimonio de Williams nació de su actividad musical . El artista abandonó Take That en 1995 y poco después comenzó una carrera solista que lo llevó a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música británica.

Su discografía incluye canciones como “Angels”, “Rock DJ”, “Feel”, “Millennium”, “Let Me Entertain You” y “She's the One”. Según Celebrity Net Worth, sus ventas globales superan los 75 millones de discos , mientras que otros medios recientes sitúan la cifra de álbumes vendidos alrededor de los 90 millones. La diferencia responde a criterios de contabilización y a las distintas fuentes utilizadas.

Uno de los acuerdos que marcó su salto económico ocurrió en 2002, cuando firmó con EMI un contrato por £80 millones para seis álbumes. La cifra fue extraordinaria para la industria musical de aquel momento. Las giras también tuvieron un peso considerable. En 2005, Williams vendió 1,6 millones de entradas en un solo día para su gira mundial de 2006, un récord que fue reconocido por Guinness World Records.

En qué invierte su dinero: propiedades de lujo y negocios inmobiliarios

El mercado inmobiliario es otra de las grandes piezas de la fortuna de Williams. A lo largo de los años compró viviendas de lujo en Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y otros destinos, con operaciones que en algunos casos dejaron ganancias millonarias.

Una de las transacciones más conocidas fue la venta de una mansión ubicada en Beverly Crest. Williams había pagado unos u$s32 millones por la propiedad en 2015 y la vendió en 2022 al rapero Drake por aproximadamente u$s75 millones. El inmueble tenía cerca de 20 acres, una mansión de más de 20.000 pies cuadrados, diez habitaciones, 22 baños, gimnasio, bodega, ascensor y cochera para 11 vehículos.

También tuvo una propiedad en Holmby Hills, Los Ángeles, conocida como Faring Estate. La compró por unos u$s49,5 millones y la vendió en 2024 por aproximadamente u$s65 millones. El complejo contaba con piscina de agua salada, cancha de tenis, bodega, gimnasio, casas para huéspedes y espacio para más de 15 automóviles.

Su historial inmobiliario incluye además una mansión en Holland Park, Londres, adquirida por £17,5 millones en 2013, y distintas viviendas en California y Europa. En 2026, medios británicos informaron que Williams y su familia habían sumado una propiedad de alto valor en Bahamas, mientras que también mantuvieron vínculos residenciales con Londres, Los Ángeles y Suiza.

Mantiene vigente una carrera que comenzó en los años 90 y atravesó distintas etapas. Instagram Robbie Williams

La cifra exacta: a cuánto llega el patrimonio de Robbie Williams

La fortuna de Robbie Williams es de u$s300 millones. El cálculo fue actualizado el 25 de septiembre de 2026 e incluye los ingresos acumulados por su carrera musical, presentaciones, contratos, derechos y operaciones inmobiliarias.

El valor de las propiedades, los derechos musicales y otros activos puede variar con el tiempo. Por eso, losuSs$300 millones sirven como referencia del tamaño de su patrimonio, pero no como una cifra oficial certificada.

Cuándo y dónde se presentará Robbie Williams en la Argentina

El regreso argentino ya tiene tres fechas confirmadas. Williams se presentará el 1, 2 y 4 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de su gira internacional Britpop. Las tres funciones aparecen como agotadas en la agenda oficial del artista.

La visita ocurre dos décadas después de sus recordados conciertos en River Plate de 2006. En esta oportunidad, el repertorio combina canciones de Britpop con algunos de los clásicos que marcaron su carrera, entre ellos “Angels”, “Feel”, “Rock DJ”, “Let Me Entertain You” y “She's the One”.

Williams llegó al país el 28 de septiembre y fue visto por sus seguidores en Buenos Aires antes de sus presentaciones. Incluso sorprendió a fanáticos al saludar y cantar algunos fragmentos de sus canciones frente al hotel donde se hospeda.