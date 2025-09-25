Boca difundió el parte médico de Antonio Barijho: qué le pasó y por qué seguirá internado

Durante la jornada del jueves revelaron qué le ocurrió al exdelantero del Xeneize, tras sufrir una descompensación y ser trasladado de urgencia.

Antonio Barijho , exdelantero de Boca Juniors y actual entrenador de la Séptima División del club, permanece internado en observación tras sufrir un problema cardíaco el miércoles por la tarde en el predio de Ezeiza. La descompensación que lo obligó a ser trasladado en ambulancia al hospital ya había generado preocupación entre los hinchas y el cuerpo técnico.

El miércoles, el exfutbolista sintió un fuerte dolor en el pecho , y luego, se descompensó. Rápidamente, la ambulancia presente en el predio actuó y lo trasladó a una clínica cercana. Si bien Barijho no perdió la conciencia, la situación generó gran preocupación en el cuerpo técnico y en los jugadores.

Según informó oficialmente el departamento médico de Boca, Barijho presentó un episodio de precordialgia , es decir, dolor en la zona del tórax cerca del corazón. Durante los estudios realizados en el hospital se detectó un evento coronario agudo , por lo que fue sometido con éxito a una angioplastia con colocación de stent .

“El paciente se encuentra estable. Continuará las próximas 48 horas en cuidados intensivos y se evaluará el tratamiento a seguir”, indicó el parte médico oficial del club.

Este tipo de evento cardíaco puede estar asociado a la obstrucción de una arteria coronaria, lo que compromete el flujo sanguíneo al músculo cardíaco y puede derivar en un infarto. La detección y tratamiento inmediato fueron clave para evitar complicaciones graves.

En paralelo, su familia llevó tranquilidad a los seguidores: Jona, uno de sus hijos, publicó en redes sociales: “Muchísimas gracias a todos por los mensajes. Gracias a Dios salió todo bien. ¡Hay Chipi para rato!”.

Barijho integra desde hace varios años el cuerpo técnico de las divisiones juveniles de Boca, actualmente dirigiendo a la Séptima, que lidera el campeonato. Como futbolista, dejó su huella en el club con 45 goles en 102 partidos y siete títulos, incluyendo dos Copas Libertadores y la Copa Intercontinental de 2000.