El Pipi Piazzolla Trío presenta su nuevo disco "Apocalipsis" en la ex sala de ensayos de Charly García

El Pipi Piazzolla Trío , integrado por Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, Damián Fogiel en saxo y Lucio Balduini en guitarra, presenta su nuevo álbum Apocalipsis (Club del Disco, 2025), con composiciones propias del gran baterista argentino, otras de sus compañeros Balduini y Fogiel y una inspirada versión de Peace de Ornette Coleman. La cita es en La Fábrica, el nuevo espacio de gastronomía y música donde era la sala de ensayos de Charly García (Fitz Roy 1245), el martes próximo. Luego ofrecerán shows los miércoles de octubre en Virasoro, Guatemala 4328.

Luego de sus cuatro discos anteriores el Pipi Piazzolla Trío presenta su nueva placa, en la que ofrece una musicalidad inspirada y madura, producto de sus más de diez años de entendimiento musical. La guitarra virtuosa de Lucio Balduini y el increíble saxo de Damián Fogiel se entrelazan en contrapuntos rítmico-melódicos en los que la batería de Pipi Piazzolla se entreteje orgánicamente. El trío despliega un lenguaje propio a partir de una amplia gama de influencias que se proyectan en las nueve pistas que integran la placa.

Dice Pipi Piazzolla: “En este nuevo disco Apocalipsis presento varios temas de composición propia, entre ellos Nostalgia que escribí originalmente para la obra de teatro La gran renuncia dirigida por Lisandro Fiks, y también hago algunos homenajes improvisados como a Richard Galliano, uno de los mejores acordeonistas del mundo con el que tuve el privilegio de compartir una gira por China, y Joe Morello, un baterista que es una fuente de inspiración para mí. Siento que en este disco empiezo a mostrar una fase compositiva más lírica, aunque el Peace de Ornette Coleman despliego mi parte más “free”. También hay un temazo de Damián Fogiel que se llama Tuco que está dedicado a Mariano Sívori, a Gustavo Musso y a mí por nuestra ascendencia italiana y hay otro de Balduini que se llama Salvaje, que me gusta mucho porque tiene mil matices. Siento que Apocalipsis es un disco redondo, un disco compacto, que fue grabado en un solo día y que me dejó muy contento con su sonido final, con la grabación, mezcla y masterización de Facu Rodríguez que es un capo mundial y muy feliz también de haber grabado en los Estudios ION, un lujo siempre”.