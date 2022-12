Chris Isaak: original trabajo navideño

Chris Isaak, alguna vez actor de directores como David Lynch y Jonathan Demme, protagonista de su propio show televisivo y autor de hits en las FM de todo el mundo, como el clásico del rock alternativo pero no por eso menos romántico “Wicked Game”, estaba bastante inactivo en el estudio de grabación desde su ultimo disco, el sólido “First Comes the Night” (2015), pero ahora resurgió con este divertido disco navideño que mejora la apuesta que hizo en el género festivo con el lacónico “Christmas” de hace unos lustros. Lo divertido es el tono de rock’n roll vintage de este sorprendente “Everybody Knows It’s Christmas”, grabado en el renovado sello Sun Records donde, entre otros, debutaron Elvis y Johnny Cash. Isaak imagina un viaje en el tiempo a aquellos años en el que todavía se le podía cantar a Santa en la industria de la música pop, como se ve en viejos temas navideños del calibre de “Jingle Bell Rock” o “Run Rudolph Run”. Pero si estos oldies suenan mejor que nunca y arrancan una sonrisa, el cantante se luce con nuevos temas propios compuestos e interpretados en ese estilo de fines de los 50 o principios de los 60 pero siempre pre British Invasion. La canción del título y otras joyitas como “Holiday Blues” hacen de este curioso álbum un buen regalo para poner en el arbolito.