Jessica Lange regresa a "American Horror Story": la actriz será parte de la temporada 13 de la serie + Seguir en









Lange se une a sus compañeros habituales de “AHS”, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.

La reconocida actriz vuelve a la serie de terror.

Ryan Murphy Productions publicó tres fotos del set de la temporada 13 de American Horror Story. En cada imagen se ve a la actriz Jessica Lange asomándose por una ventana antigua, vestida con un vestido azul y tacones.

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Lange solo aparece de espaldas, pero las fotos del detrás de cámaras causaron furor entre los fans de "AHS". La temporada 13 marca el regreso de Lange a "American Horror Story" después de ocho años.

Embed - Ryan Murphy Productions on Instagram: "American Horror Story, Season 13. Day One. The return of Jessica Lange!" View this post on Instagram El regreso de Jessica Lange a American Horror Story La actriz de Tootsie y King Kong es una de las veteranas de "AHS", ya que protagonizó la primera temporada como Constance Langdon.

Lange regresó en la segunda temporada como la Hermana Jude Martin, luego interpretó a Fiona Goode en la tercera y a Elsa Mars en la cuarta. Cuatro años después, volvió como invitada en la octava temporada, retomando su papel de Constance Langdon. No está claro si Lange interpreta a Constance o a un personaje nuevo en la decimotercera entrega de la antología de terror.

El fichaje de Lange para la temporada 13 de "AHS" fue recibido con gran entusiasmo, ya que la actriz había insistido previamente en que había terminado con la serie. Cuando una emisora de radio irlandesa le preguntó en 2025 si volvería a "AHS", Lange respondió: "¡Oh, Dios mío, no! Es decir, no he participado en ella durante más de 10 o 12 años, así que no, no lo haré".

Lange se une a sus compañeros habituales de “AHS”, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman, en la decimotercera temporada. Además, Ariana Grande, quien protagonizó la serie de Ryan Murphy y Brad Falchuk de 2015, “Scream Queens”, se reúne con los cocreadores en “AHS”.

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