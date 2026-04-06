Amor más allá de la muerte y sátira laboral en "Un fantasma a su servicio" Por Paraná Sendrós + Seguir en









La comedia dirigida por Ratchapoom Boonbunchachoke y protagonizada por Davika Hoorne, Wirasut Himmarat y Apasiri Nitibhon, combina romance, humor absurdo y crítica social. La historia sigue a un viudo que vuelve a encontrarse con su esposa fallecida mientras un espíritu vengativo y conflictos laborales impulsan una trama ingeniosa y deliberadamente ilógica

El film tailandés mezcla absurdo y crítica social.

Los fantasmas ya no vienen como antes. No digamos los occidentales como el de Canterville, o el de la historieta belga “Arturito el fantasmita justiciero”, ni “El fantasma Benito se divierte”, del inefable Eduardo Ferro, ni aquellos dos, uno convertido en lamparita y otro en polilla girando a su alrededor, que nos contaba Tomás Gómez Bustillo en sus “Crónicas de una santa errante”. Digamos, en cambio, los fantasmas tailandeses. Ya en otras ocasiones los hemos visto en el asiento trasero de una moto, o en el jardín de la casa departiendo con los vecinos. Esas son comedias. A recordar, en cambio, “El hombre que podía recordar sus vidas pasadas”, melancólica fantasía rural de Apichatpong Weerasethakul, donde un hombre vuelve al lugar donde solía reencarnarse, pero esta vez lo hace acompañado por su esposa muerta y su hijo que había desaparecido y ahora reapareció convertido en un mono fantasma.

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Lo que ahora se estrena, “Un fantasma a su servicio”, es, podríamos decir, una fantasía urbana, con cuadros actuales y dos clases de fantasmas: el vengativo, al que temen, y el bondadoso, al que quieren hacerle la vida imposible, o la segunda vida, según se mire. El primero fue antes obrero de una fábrica de electrodomésticos. Murió en un accidente laboral y, como dice un sacerdote budista, “se la tiene jurada” a la dueña de la fábrica. El otro fantasma, lleno de amor, es el espíritu de una dulce esposa que vuelve para consolar a su joven viudo. El puede verla tal como ella era, los demás la ven como una aspiradora portátil, porque en eso se encuentra ahora convertida. El viudo, pequeño detalle, es hijo de la dueña de la fábrica, que, como suele ocurrir, no quiere ver a su nuera ni muerta ni reaparecida, y acude a todas las trampas legales y policiales para separar a los enamorados. A todo esto, la pobrecita dejó sus óvulos congelados para tener un hijo con el marido, y de ese sueño quieren aprovecharse las autoridades, chantajeando a la pareja para poner la fantasma a su servicio.

Todo esto, es lo que el service le cuenta al dueño de una aspiradora que tose por las noches. ¿Alguien sabe de una aspiradora que tose porque es alérgica al polvo? Disparates semejantes son los que sostienen la trama, realmente ingeniosa y bastante matizada con diálogos y situaciones de una lógica felizmente ilógica. Lástima que la excesiva parsimonia del director y de las actuaciones diluya un poco la gracia y la expectativa por saber cómo sigue la historia, que es en partes una linda historia de amor, y en otras un aviso sangriento sobre las posibles consecuencias de un accidente laboral.

(Pee chai dai ka/ A Useful Ghost, Tailandia, Francia, Singapur, 2025); Dir.: Ratchapoom Boonbunchachoke; Int.: Davika Hoorne, Wirasut Himmarat, Apasiri Nitibhon.

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