Disponible en HBO Max: la comedia incómoda y visionaria que marcó un antes y un después + Seguir en









Un verdadero clásico del cine romántico que no pierde vigencia y es ideal para ver en esta plataforma.

La película ideal para ver en pareja y disfrutar en HBO Max. Imagen: Freepik

El catálogo de HBO Max continúa renovándose con películas que, más allá del paso del tiempo, siguen generando impacto entre los espectadores. En ese sentido, una comedia que en su momento rompió moldes volvió a ganar protagonismo tras su llegada a la plataforma.

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Con un humor directo, situaciones incómodas y una mirada poco convencional sobre las relaciones y la amistad, esta película logró destacarse dentro de un género que muchas veces repite fórmulas. Su estilo irreverente y su enfoque femenino la convirtieron en una propuesta distinta.

Se trata de Damas en guerra, una comedia que no solo fue un éxito en taquilla, sino que también dejó una marca en la industria por su forma de abordar el humor y los vínculos personales.

Damas en Guerra Un verdadero clásico de las comedias románticas para volver a ver y disfrutar en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Damas en guerra La historia sigue a Annie, una mujer cuya vida personal y profesional está lejos de su mejor momento. Sin embargo, todo cambia cuando su mejor amiga, Lillian, le pide que sea su dama de honor tras anunciar su casamiento.

A pesar de sus propios problemas, Annie intenta cumplir con su rol de la mejor manera posible, organizando eventos y acompañando a su amiga en cada paso previo a la boda. Pero la situación se complica con la aparición de otras damas de honor, especialmente una que parece dispuesta a quitarle su lugar.

Damas en Guerra Una historia de amor para revivir o ver por primera vez en HBO Max. Imagen: HBO Max Lo que sigue es una serie de situaciones caóticas, incómodas y desopilantes, donde las tensiones, los celos y las inseguridades salen a la luz. La película combina momentos de humor extremo con otros más sensibles, mostrando las complejidades de la amistad adulta. Además, el film funciona como una crítica a ciertas expectativas sociales en torno al matrimonio y los roles femeninos, todo envuelto en una comedia que no teme ir al límite con sus escenas. HBO Max: tráiler de Damas en guerra Embed - Damas en Guerra - Trailer Subtitulado HBO Max: elenco de Damas en guerra Kristen Wiig (Annie)

Maya Rudolph (Lillian)

Rose Byrne (Helen)

Melissa McCarthy (Megan)

Chris O'Dowd (Nathan)