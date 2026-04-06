Los Pericos presentan su nuevo álbum de estudio "Inmortal" y un show en el Gran Rex + Seguir en









El disco cuenta con 10 canciones inéditas que transforman el concepto de “Inmortal” en una declaración de vigencia con letras actuales y un mensaje que atraviesa el amor y el crecimiento.

Los Pericos confirmaron el lanzamiento de nueva música.

Los Pericos presentan “Inmortal” su nuevo álbum de estudio, un lanzamiento que marca un nuevo hito en su carrera y reafirma su lugar como referentes indiscutidos del rock - reggae en español.

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El disco cuenta con 10 canciones inéditas que transforman el concepto de “Inmortal” en una declaración de vigencia con letras actuales y un mensaje que atraviesa el amor y el crecimiento. Se trata de un álbum profundamente perico con su característico estilo reggae rock.

A los adelantos que ya marcaron esta etapa - “Inmortal” junto a Sabino, “Soledad” con producción artística de Ale Sergi y, “Amor Bonsai” junto a El Plan de la Mariposa - se suman nuevas colaboraciones dentro del tracklist que terminan de completar el universo sonoro del disco. Entre ellas se destaca “Corazón Cristal” junto al consagrado Abel Pintos, elegido como "focus track" del disco, acompañado por un videoclip que se estrenó el miércoles 25 de abril, además de “La Tierra”, con Néstor Ramljak de Nonpalidece ; “Los Latidos” junto a Denny Denan, voz emblemática de Timbalada; e “Inquilino en el Espacio” con Facundo Soto de Guasones.

Gira y show en el Gran Rex Como parte de este gran lanzamiento, Los Pericos además anuncian la primera parte de la gira de presentación oficial de “Inmortal”, con shows en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Junín, Bogotá y México. La cita en su ciudad de origen, Buenos Aires, será el 22 de octubre en el Teatro Gran Rex, un escenario emblemático en la historia de la banda. Ahí presentarán en vivo las canciones del nuevo disco y también recorrerán distintas etapas de su carrera en un show que va a funcionar como una cápsula del tiempo, conectando el presente de Inmortal con aquellas canciones que ya son un todo un clásico.

image Además, Los Pericos se presentaron recientemente en el Rock en Baradero, donde cerraron el escenario del Parque con uno de los shows más convocantes de la noche, con una lista que combinó sus clásicos con material nuevo, la banda tocó dos canciones de su nuevo disco: “Amor Bonsai” y “Corazón Cristal”

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