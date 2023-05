Ciclo 23/24: menos precio y más costo

…que, “sin lluvias no se siembra, ni se vende” fue, tal vez, la frase central que quedó resonando en el recinto de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde la Federación de Acopiadores, con la organización de Sema, llevó adelante su ya tradicional Agrotendencias, con las perspectivas de la nueva campaña 23/24, en especial, referida a los granos finos: trigo y cebada, que arrancan el calendario, pero las previsiones no son demasiado alentadoras. Para comenzar, el climatólogo Eduardo Sierra, planteó un eventual escenario de algunas lluvias pero “tal vez, dijo, en períodos secos muchos más largos”. A esto se sumó la previsión de una campaña triguera con una área menor en intención, a la del año pasado (6,3 mill de hectáreas), que ahora (si el clima acompaña) permitiría alcanzar las 18 millones de toneladas, según el calculo de la Bolsa, pero que los privados tendieron a ver más cerca de los 16 millones. Y, si bien esto es sensiblemente superior a las 11,5 millones de toneladas (t) de la última recolección, está muy lejos de los casi 22 millones de toneladas que se preveían hace 2 ciclos atrás. La conjunción de bajo niveles de humedad en los perfiles, suba de los costos generales, incertidumbre político-económica, y precios internacionales en baja, estarían justificando el no despegue del trigo. Para la cebada, a su vez, las perspectivas se ubicaron en 1,3 millones de ha con unos 5 millones de t de cosecha. Junto con esto se presentaron las perspectivas internacionales de menores precios “debido al récord de producción mundial” señaló Paulina Lescano, antes de comentar el avance de la siembra en los EE.UU. que, “aunque no está muy bien, sigue presionando los precios a la baja”. Eso, junto a los récord de producción de Brasil (en soja y maíz), mientras que en trigo, el socio del Mercosur “alcanzaría los 10,4 millones de t 23/24”, acercándose a la autosuficiencia (tema grave para Argentina), “mientras que todavía hay mucho trigo en Rusia y en Australia. Al destacar que “crecen todos los stocks”, los analistas coincidieron en cotizaciones para los futuros de la actual campaña, que podrían ubicarse entre 100-150 dólares por tonelada por debajo de los actuales. “Si se recomponen los stocks y EE.UU. sale de la zona de emergencia, la soja se va a ubicar entre u$s300 y 470/t, señaló Enrique Erize, quién también dudó de una ruptura entre los EE.UU. y China, su principal socio comercial. El especialista también destacó, respecto al mercado local que “hoy el trigo está totalmente fuera de mercado”. “Hoy no le venderíamos a nadie”, dijo y explicó que de 8 millones de toneladas de la actual campaña triguera, ya se pagaron las retenciones en abril del 22”. “La intervención mata al mercado”, destacó Erize.