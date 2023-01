Con “Every Loser” regresa Iggy Pop

Con este “Every Loser” regresa Iggy Pop, y pese a lo que se podría suponer para un septuagenario que sobrevivió a varias modas y décadas de rock and roll, y a la pandemia –su último disco oficial de estudio fue “Free” de 2019-- este nuevo trabajo lo muestra en su mejor forma. Y esto se nota ya escuchando el track que abre el disco, “Frenzy” con la “Iguana” haciendo honor al titulo con su voz áspera y un riff furioso. La potencia de esta sorprendente grabación de rock duro no es casualidad: para regresar a lo grande, Iggy Pop convocó al productor y multiinstrumentista Andrew Watt, con el que armó una banda acompañante con varios de los más destacados seguidores del cantante de “Lust for Life”. Así que a lo largo de los 11 temas de “Every Loser” aparecen tocando, y a veces también componiendo, artistas del calibre del bajista de los Guns N Roses, Duff McKagan, o el guitarrista estrella de Janes’s Addicition y los Red Hot Chili Peppers, Dave Navarro, más Stone Gossard de Pearl Jam. Pero además el álbum incluye algunas de las últimas sesiones en un estudio de grabación del fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins,que brilla en algunas de las canciones con ritmo más furibundo. Como siempre, el astuto Iggy Pop sabe darle matices a sus álbumes, y aquí el rock fuerte con detalles heavy o punk también se cruza con baladas más lentas y reflexivas, y hasta algún interludio de music hall paródico.