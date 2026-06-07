Emotiva ovación a Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia en su regreso para despedir al Indio Solari + Agregar ámbito en









Los fanáticos se agolparon en el aeropuerto chubutense para saludar a los músicos de la banda del líder fallecido. Gran reconocimiento y el afecto de la gente.

El legado del Indio moviliza multitudes: ovación en un aeropuerto patagónico con los músicos de Los Fundamentalistas.

La conmoción por la muerte de Carlos Indio Solari sigue generando muestras de afecto en todo el país. Esta vez, la emoción se trasladó al sur argentino, donde cientos de fanáticos recibieron a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, en una escena cargada de cánticos, aplausos y banderas ricoteras.

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La banda llegó a la ciudad patagónica para participar de una serie de homenajes vinculados al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Apenas los músicos aparecieron en la terminal aérea, fueron ovacionados por seguidores que se acercaron para expresar su apoyo y acompañamiento en uno de los momentos más difíciles para el universo ricotero.

Tras la muerte del Indio, una multitud ovacionó a Los Fundamentalistas

Videos difundidos en redes sociales mostraron a decenas de personas cantando clásicos del repertorio de Los Redondos y de Los Fundamentalistas, mientras los integrantes de la banda saludaban a los presentes y agradecían las muestras de cariño. La recepción se convirtió rápidamente en uno de los episodios más comentados entre los fanáticos del músico fallecido.

El fenómeno volvió a poner de manifiesto la vigencia de una comunidad que trasciende generaciones y fronteras provinciales. A más de cuatro décadas del surgimiento de Los Redondos, la figura del Indio continúa movilizando multitudes y generando expresiones de pertenencia poco frecuentes dentro de la música argentina.

La llegada de Los Fundamentalistas a Comodoro Rivadavia ocurre en medio de una serie de homenajes espontáneos que se multiplicaron en distintos puntos del país desde que se conoció la noticia de la muerte del cantante. Vigilias, murales, caravanas y encuentros de seguidores forman parte de una despedida colectiva que refleja el peso cultural que Solari construyó a lo largo de su trayectoria.