Con Macri poselectoral, Carrió anunció que deja la política

Por la tarde, llamó a la Rosada a la “mesa de acción política”, grupo que activó tras las PASO. Estuvieron, entre otros, los funcionarios y dirigentes Marcos Peña, Miguel Pichetto, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Mario Negri, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Gustavo Valdés, Federico Pinedo y Mario Quintana.

“Mi misión política se acabó, no voy a ocupar ningún lugar; ya soy presidenta emérita, fundé el partido, fijamos la agenda”, aseguró Carrió, quien el domingo a la noche estuvo ausente en el búnker de Costa Salguero donde Juntos por el Cambio esperó los resultados de la elección . Para la diputada “el pueblo ganó la batalla por la República y yo fui parte de esa batalla”.

“Ya no me cuenten más en la política, en consecuencia no entro en disputa de liderazgos”, dijo y también que apoyó “al Presidente hasta el último momento y remonté la elección, siempre estuve al lado”.

“Estoy tan feliz que es indescriptible”, aseguró la legisladora y que “ha terminado mi misión política: que haya una República. Ahora estamos bajo el imperio de esta Constitución la cual nadie la puede modificar porque no hay dos tercios, ya que las fuerzas están equilibradas en el Parlamento”.

A la salida del encuentro comentó que “estuve, saludé a todos, me besé. Están todos muy contentos y al Presidente se lo ve muy bien, satisfecho”.

Pichetto, quien en la jornada ratificó que Macri seguirá dedicado a la política tras su salida, contó que en el encuentro se destacó que “lo importante es mantener la cohesión de Juntos por el Cambio, hay una voluntad común que ha ratificado el liderazgo político de la figura del Presidente. Creo que la gente ha abierto el camino con su presencia y los votos y hay que sostener esto en el ámbito parlamentario”. El excandidato a vice explicó que a partir del 10 de diciembre próximo, Juntos por el Cambio debe “hacer una oposición democrática, responsable, no una democracia de conflicto como hemos tenido que soportar en algunos momentos, sino de búsqueda de acuerdos”.