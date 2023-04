“Con Vaca Muerta, para 2025 apuntamos a duplicar la producción de petróleo”

Marcos Koopmann: Estamos trabajando muy bien, con muchísima cercanía. Estamos consolidando la propuesta y el proyecto, fortaleciendo con cada candidatura local. Más allá de las encuestas, estamos recibiendo muy buenas devoluciones. Cuando la maquinaria del MPN empieza a andar es muy fuerte. Eso no lo tiene ningún partido político, tenemos llegada a todas las comunidades.

M.K.: Está en un equilibrio fiscal, con crecimiento fuerte hacia el segundo semestre por el incremento de la producción de gas y petróleo. Se va a poner en funcionamiento en mayo el oleoducto trasandino, que permitirá exportar petróleo a Chile. Hacia julio – agosto vamos a poder inyectar gas al nuevo gasoducto Néstor Kirchner. No solo será importante para la producción e ingresos de la provincia, sino que es clave para Argentina no tener que importar gas en meses críticos. En el primer trimestre tuvimos mayor incremento de gastos debido a que el IPC fue más alto que la coparticipación. Los salarios están atados a IPC, pero los ingresos no acompañaron la inflación. Este trimestre se empieza a equilibrar.