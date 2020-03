Desde el oficialismo celebraron el anuncio de la reforma judicial y el proyecto de aborto legal

El exlíder de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados consideró vital el envío del proyecto de reforma de la justicia Federal.

En este sentido, destacó los anuncios específicos referidos a la situación de Santa Fe. “Los planteos de ampliación de justicia específicamente en la ciudad de Rosario que está con una situación más que compleja en la lucha contra el narcotráfico me parecen que son claramente trascendentes”.

También celebró el decreto que estará publicado mañana mismo y que asciende post mortem a los 44 submarinistas del ARA San Juan.

A su turno, la diputada del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, mostró su emoción por el anuncio del envío por parte del Presidente del proyecto de legalización del aborto, sobre todo para los que “hace muchos años que trabajamos para que se respeten los cuerpos de las mujeres que toman la decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo”.

Respecto a este tema, celebró además, las iniciativas que buscan asistir a las mujeres embarazadas hasta los dos años de vida del bebé con el objetivo de que “la desigualdad económica no sea el motivo de una elección personalísima”.

También consideró fundamental que el país “ya no pueda endeudarse sin pasar por el Congreso”, así como el anuncio de investigar “el tema de la fuga de capitales y los créditos de la banca pública”. “La idea de comenzar un nuevo tiempo es que no cometamos los errores del pasado”, insistió.

En tanto, la titular de AySA, Malena Galmarini, indicó como positivo el anuncio de la convocatoria a la creación del Consejo Económico y Social y recordó que es un tema que desde el Frente Renovador vienen impulsando desde 2015.

“Estoy agradecida y orgullosa que Alberto Fernández lo haya tomado como una idea propia y que llegue al Congreso Nacional”, dijo y se mostró esperanzada en lograr los consensos necesarios “para que esta herramienta se ponga en marcha cuanto antes”.

Además, consideró que en su alocución el Presidente habló de la necesidad de ir hacia el cierre de la grieta, una problemática que evaluó “no es de ahora, pero que en estos últimos cuatro años, se ha convertido casi en un discurso clasista”.

Por último, el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, calificó de “extraordinario” el discurso de Alberto Fernández y sostuvo que “habla de una Argentina que comienza a modificar instituciones que no nos han hecho bien”.

Destacó sobre todo el anuncio de la reforma judicial, así como la rendición de cuentas de la intervención en la AFI y la intención de desclasificar los archivos secretos sobre el atentado a la AMIA.

Con respecto al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el legislador que es amigo del papa Francisco, indicó que si bien él votará en contra, no considera que el debate pueda convertirse en un obstáculo en la relación del Gobierno con la Santa Sede.

“Yo soy una de las personas que cuando hay embrión me cuesta mucho creer que no haya vida, pero yo no soy quién para pedir que todos piensen como yo. Lo cierto es que estamos en el siglo XXI y éste muchos dicen que es el siglo de la ampliación de derechos de las mujeres”, concluyó.