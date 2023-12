Corte Suprema reactiva causa por Coparticipación de la Ciudad

El expediente en Corte tenía -además de las recusaciones a todos sus miembros-, un recurso de “ revocatoria in extremis ” para que revea lo que ella misma resolvió. Desembarazándose del primer obstáculo, ahora podrá resolver el siguiente que tiene nulas probabilidades. Pero desencadenaría una ejecución de la propia cautelar . Con Sergio Massa como ministro de Economía se ideó el otorgamiento de bonos a la CABA como solución para afirmar que se cumplía con la cautelar, pero evitó el giro diario de fondos automáticos que por coparticipación se derivan del Banco Nación . Si la Corte ratifica su propia cautelar el nuevo gobierno no podría evitar depositar el 2,95% que fijó, pero con retroactividad a diciembre de 2022. Si va por el fondo y concede alguno de los reclamos de CABA habrá que calcular lo que se acumuló desde diciembre de 2020 pero, eventualmente, restarlo de lo que efectivamente percibió de más (si fuera el caso de un porcentaje menor al que fijó Macri pero superior al que lo redujo Fernández) y compensar saldos.

El Estado adujo que la Corte adelantó opinión en su cautelar del 21/12 y ya en febrero de este año agregó todo el paquete de supuestas conversaciones obtenidas del hackeo al teléfono de un funcionario porteño y el principal asesor de Horacio Rosatti. Ayer, con la firma de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, desestimó todo no sin recordar que no era válido plantear “excusaciones” y que las “recusaciones” eran improcedentes por no constituir causal de apartamiento. Aprovechó a fustigar que la justicia ya estableció que esos supuestos chats no eran admisibles como prueba de ningún proceso judicial por haber sido obtenidas por inteligencia ilegal. Ricardo Lorenzetti no se expidió sobre el tema ni firmó la decisión pero tampoco lo hizo en contrario, ni por su situación ni por la de sus colegas con lo que el efecto es que todos los miembros de la Corte se encuentran habilitados para seguir interviniendo en el expediente, uno de los capítulos del juicio político recientemente dictaminado y que no parece haber hecho mella en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.