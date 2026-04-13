Costo Manuel Adorni: la apuesta de Karina Milei que amenaza la campaña 2027 Por Ezequiel Rudman + Seguir en









El Presidente tuvo que salir a pedir "paciencia" ante la crisis económica. Manuel Adorni deja a Javier Milei sin la bandera electoral anti casta. Karina lo sostiene y su hermano paga el costo político

Manuel Adorni, cuando confundió la radiografia de un perro con la de una personal. El vocero suspendió las conferencias de prensa y es un activo tóxico de La Libertad Avanza.

Los esfuerzos sobrenaturales de Karina Milei por sostener a Manuel Adorni como jefe de Gabinete empiezan a ser un problema tangible para Javier Milei. La apuesta de la hermana del Presidente es mantener el cargo al funcionario al menos hasta el inicio del Mundial de la FIFA con la esperanza de diluir, de cara a la campaña presidencial del 2027, la cada vez más complicada agenda judicial que asedia al ahora mudo vocero del Gobierno.

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El derrumbe de la imagen del Presidente en las encuestas, con mínimos históricos de su imagen positiva, no impactan en Karina ni en Adorni, quien ya no tiene futuro político y detonó el armado electoral de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Afectan directamente a Javier Milei. La secretaria general de la Presidencia sigue empecinada en armarle al jefe de Gabinete una agenda contra natura que incomoda ya a los demás ministros del Gabinete. Las fotos forzadas de la semana pasada con Carlos resto, Patricia Bullrich y Mario Lugones, se sumaron al utilización escenográfica del gabinete para exhibir a Adorni en funciones en medio de la catarata de medidas judiciales en la causa donde está imputado por enriquecimiento ilícito.

Se despegan en La Libertad Avanza Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Senado fue la primera es despegarse explícitamente de Adorni. "Quizá no tiene el cuero tan curtido como yo", fue su diagnóstico, casi con desprecio, sobre la encrucijada político y judicial que sacude al funcionario. Otro ministros prefieren callar pero mantiene una prudencial distancia con el jefe de gabinete. Sólo Karina, por ahora, se encarga de otorgarle un plazo de gracia a su continuidad en el gobierno. Esta mañana lo mostrará en una recorrida por el Instituto Malbrán y el jueves tiene previsto llevarlo a Vaca Muerta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Zuban_Cordoba/status/2041912019398373875?s=20&partner=&hide_thread=false El 65% desaprueba la gestión y un 33,9% aprueba.



La desaprobación se vuelve dominante. El rechazo crece y consolida tendencia pic.twitter.com/i4sDpBPgpm — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) April 8, 2026 En la agenda cuesta arriba de Adorni figura también esta semana una reunión de la mesa política y una exposición de informes el 29 de abril en Diputados, recinto donde la oposición junta firmas para recibirlo con una moción de censura que podría derivar en la remoción de su cargo. El funcionario deberá recorrer un largo camino hasta el inicio del Mundial de la FIFA a mediados de junio cuando la Casa Rosada espera que la opinión pública se enfoque en la agenda de Lionel Scaloni y Lionel Messi en Estados Unidos con el objetivo de obtener un respiro en la delicada coyuntura económica de La Libertad Avanza y la agobiante situación judicial del jefe de gabinete.

Por primera vez desde que asumió la presidencia, la semana pasada Milei exhibió un giro comunicacional en su narrativa triunfalista y salió a admitir que la recuperación económica se demora más de lo previsto. "Sabemos que estos meses fueron duros", fue el reconocimiento del jefe de Estado quien además apeló a las redes sociales para rogar "paciencia". El gobierno libertario atraviesa su peor momento, al filo del inicio de la campaña presidencial. Una encuesta de la consultora Zuban, Córdoba y Asociados reveló que el 65 por ciento, dos de cada tres ciudadanos, desaprueban la gestión de Javier Milei. Y el 55 por ciento de los ciudadanos dice que su situación económica personal empeoró en los últimos 12 meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmilei/status/2042332243373203953?s=51&t=vQoWOU0XFBZ5r8nvum41CQ&partner=&hide_thread=false PRIMERO LOS DATOS

El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes.



Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está… — Javier Milei (@JMilei) April 9, 2026 A ese panorama se suma el activo tóxico de Adorni, viajando en vuelos privados a Punta del Esta pagados por un contratista de la TV pública, además de la compra de departamentos gracias a créditos hipotecarios de dos jubiladas y la adquisición de una casa en un exclusivo barrio privado en Exaltación de la Cruz. La utilización del gabinete, e incluso del Presidente, de parte de Karina Milei como escudo humano para sostener al jefe de gabinete ya asoma como un problema de difícil solución de cara a la campaña presidencial a la que deberá ponerle la cara y el cuerpo Javier Milei. Manuel Adorni depende de Karina El entre cruzamiento de la crisis económica con escándalos de corrupción protagonizados por Adorni es el coctail perfecto para erosionar la imagen pública del Presidente quien, de cara a la campaña, deberá cargar con los escándalos del jefe de gabinete cuando comience a girar por los territorios en busca de su reelección. Se configura así una pulsead entre los dos principales vértices del triangulo de hierro: Milei y su hermana. Mientras la secretaria general de la presidencial asoma dispuesta a pagar cualquier costo con tal de no dejar caer al jefe de gabinete, Milei paga el costo político de tener que sostener este activo tóxico dentro de su cartera política. Un costo que irradia además especialmente al conurbano bonaerense de cara a la pelea por la gobernación con el agravante de la presencia de Francisco Adorni, hermano de Manuel, en La Plata como legislador provincial. En paralelo, la causa por enriquecimiento ilícito que investiga la juzgado federal a cargo de Ariel Lijo y que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita astilla también la narrativa anti casta que Milei embanderó como uno de sus principales estandartes de campaña en 2023 y que Adorni detonó de cara al intento de una eventual reelección para 2027. Sin una economía que esperance al electorado y sin discurso anti casta, La Libertad Avanza queda disminuida para la campaña 2027 a la que ingresa en pleno avance de la investigación judicial contra Adorni. Una causa que impacta en Javier Milei 2027 Pollicita ya imputó a Adorni y llamó a declarar a la escribana Adriana Nechevenko y a las dos jubiladas que generosamente le vendieron un departamento de 130 metros cuadros en Caballito que no figura en la declaración jurada de Adorni con un adelanto de apenas 20 mil dólares cash y un crédito hipotecario. La notaria también está en la mira de la justicia por presunto incumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos. Nechevenko decalró ante el fiscal que no consultó el origen de los fondos en las operaciones inmobiliarias porque "conocía a las prestamistas" a pesar de que el jefe de gabinete es una persona políticamente expuesta. María Eugenia Talerico, ex integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF), explicó que por reglamentación UIF, "la escribana tiene que conocer el origen del dinero que se usa, más sabiendo que es una persona políticamente expuesta donde la debida diligencia es reforzada, la escribana no puede hacer intermediación financiera ni conseguir fondos para operaciones”.