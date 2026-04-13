Caso Manuel Adorni: declaran las mujeres que financiaron la compra de su departamento + Seguir en









La Justicia toma testimonio a las dos mujeres señaladas como aportantes del préstamo por u$s100.000 utilizado en la operación inmobiliaria. La causa busca esclarecer el origen de los fondos y determinar si hubo inconsistencias en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Presidencia

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra este lunes en una instancia clave con la declaración testimonial de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, señaladas como las mujeres que aportaron el financiamiento para la compra de uno de sus inmuebles. Ambas fueron citadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita entre las 9 y las 11, en el marco del expediente que busca determinar el origen de los fondos utilizados por el funcionario.

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Según consta en la investigación, madre e hija figuran como acreedoras de un préstamo privado por 100.000 dólares, dividido en dos montos de 85.000 y 15.000 dólares, que habría sido utilizado para adquirir un departamento ubicado sobre la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Caballito. La operación quedó bajo la lupa judicial por haberse concretado el mismo día en que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, compró otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, un dato que profundizó las sospechas sobre el patrimonio del funcionario.

El miércoles declararán otras dos mujeres vinculadas a la operación inmobiliaria. Se trata de las jubiladas que habrían vendido el departamento mediante un esquema de adelanto e hipoteca sin intereses. En tribunales, la expectativa está puesta en reconstruir la trazabilidad de los fondos y establecer si existieron irregularidades en las transacciones que forman parte del expediente.

ESCRIBANA CAUSA ADORNI CAPTURA DE TV La escribana de Manuel Adorni declaró por las operaciones inmobiliarias. Captura de TV Caso Adorni: el Colegio de Escribanos de la Ciudad afirmó que las operaciones se informan siempre a la UIF El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires afirmó el fin de semana que las operaciones "se informan siempre" a la Unidad de Información Financiera (UIF), en medio de la polémica por la actuación de la escribana vinculada a la operación inmobiliaria del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Al respecto, la presidenta de la institución, Magdalena Tato, remarcó que las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser reportadas obligatoriamente, independientemente del monto, y defendió los controles internos del notariado.

La dirigente explicó que, ante la consulta por operaciones de funcionarios, la regla es la siguiente: “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, afirmó y agregó que el procedimiento forma parte de reportes sistemáticos mensuales. “Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”, sostuvo por Radio Rivadavia.

Patricia Bullrich habló el caso de Manuel Adorni y justificó su silencio: "Quizás no tiene el cuero tan duro como yo" La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió a la situación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y buscó explicar por qué el funcionario optó por no hacer declaraciones públicas sobre el tema. Según planteó, esa decisión responde a un estilo personal y también a su menor recorrido en la arena política. Bullrich sostuvo que no le correspondía decir qué haría ella en su lugar, aunque deslizó una comparación con su propia trayectoria. “Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, afirmó durante un intercambio con periodistas en la Bolsa de Comercio de Córdoba.