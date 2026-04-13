Karina Milei y Manuel Adorni visitan el Instituto Malbrán en medio de un clima de protesta sindical

La recorrida del jefe de Gabinete por el instituto se da en un clima de fuerte malestar gremial. Desde ATE anticiparon medidas de repudio y reclaman recomposición salarial y mayor presupuesto para el organismo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , visitará este lunes desde las 11 el Instituto Malbrán, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . La actividad es leída como una fuerte muestra de respaldo de la funcionaria al vocero presidencial, que enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

No obstante, la imagen que busca el Gobierno podría verse opacada por una protesta sindical. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que preparan acciones de repudio durante la recorrida, en medio de los cuestionamientos por el ajuste sobre el sistema sanitario y la situación judicial que atraviesa el funcionario.

El gremio denunció que la presencia de la comitiva oficial se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial y presupuestario dentro del organismo. Según sostienen los trabajadores, en los últimos meses el Malbrán sufrió recortes que impactaron tanto en la planta de personal como en áreas sensibles vinculadas al control de enfermedades infecciosas, la producción de reactivos y la investigación científica.

En ese marco, ATE anticipó que la jornada podría derivar en nuevas medidas de fuerza si no hay anuncios concretos. Entre los principales reclamos aparecen la reapertura de paritarias, una recomposición salarial superior al 45% y el cese del desfinanciamiento del instituto.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , entra este lunes en una instancia clave con la declaración testimonial de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio , señaladas como las mujeres que aportaron el financiamiento para la compra de uno de sus inmuebles. Ambas fueron citadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita entre las 9 y las 11, en el marco del expediente que busca determinar el origen de los fondos utilizados por el funcionario.

Según consta en la investigación, madre e hija figuran como acreedoras de un préstamo privado por 100.000 dólares, dividido en dos montos de 85.000 y 15.000 dólares, que habría sido utilizado para adquirir un departamento ubicado sobre la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Caballito. La operación quedó bajo la lupa judicial por haberse concretado el mismo día en que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, compró otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, un dato que profundizó las sospechas sobre el patrimonio del funcionario.

El miércoles declararán otras dos mujeres vinculadas a la operación inmobiliaria. Se trata de las jubiladas que habrían vendido el departamento mediante un esquema de adelanto e hipoteca sin intereses. En tribunales, la expectativa está puesta en reconstruir la trazabilidad de los fondos y establecer si existieron irregularidades en las transacciones que forman parte del expediente

Patricia Bullrich habló el caso de Manuel Adorni y justificó su silencio: "Quizás no tiene el cuero tan duro como yo"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió a la situación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y buscó explicar por qué el funcionario optó por no hacer declaraciones públicas sobre el tema. Según planteó, esa decisión responde a un estilo personal y también a su menor recorrido en la arena política.

Bullrich sostuvo que no le correspondía decir qué haría ella en su lugar, aunque deslizó una comparación con su propia trayectoria. “Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, afirmó durante un intercambio con periodistas en la Bolsa de Comercio de Córdoba.