Covid-19: la huida de los emergentes es histórica

El rastreo diario de los flujos de cartera de inversores no residentes en más de veinte mercados emergentes claves, en base a un promedio móvil de 28 días, marcó una salida diaria superior a los u$s2.500 millones este año cuando tanto en la crisis 2008 como en la rabieta del “Taper tantrum” no superó los u$s1.000 millones y en la provocada por el susto de la devaluación china de 2015 apenas llegó a u$s500 millones. Al observar la evolución diaria de los flujos netos de las carteras de los no residentes en activos emergentes, la salida acumulada, medida en días desde el inicio de un shock global, supera ampliamente los registros de la crisis 2008 que en el mismo período que la actual (50 días) apenas había superado los u$s20.000 millones, algo similar se dio con el “Taper tantrum” mientras que en el caso de la crisis china 2015 fue más benigna con una salida acumulada en torno a los u$s10.000 millones.