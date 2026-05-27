La Fórmula 1 y la escudería Alpine saludaron este miércoles a Franco Colapinto por su cumpleaños número 23, mientras el joven piloto argentino transita su mejor momento en la máxima categoría del automovilismo mundial.
La Fórmula 1 saludó a Franco Colapinto por su cumpleaños y lanzó un descuento exclusivo en su honor
En el día de su cumpleaños número 23, tanto la Fórmula 1 como la escudería Alpine le dedicaron un saludo especial al piloto argentino en las redes sociales.
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Desde sus redes sociales oficiales, la Fórmula 1, le dedicó un mensaje cargado de optimismo: "De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños @FranColapinto".
Por su parte, el equipo Alpine también se sumó con un mensaje: “Feliz Cumpleaños @francolapinto. Nuestro #43 cumple 23 hoy”, publicaron junto a una selección de sus fotos favoritas del piloto en su día especial.
El descuento especial de la Fórmula 1 por Colapinto
Pero el saludo llegó con un guiño a los fanáticos. La F1 lanzó una promoción especial y anunció un descuento del 10% para comprar su indumentaria en la tienda oficial.
El gran momento de Colapinto en la F1 este 2026
El oriundo de Pilar atraviesa un presente de crecimiento, resultados sólidos y una proyección que empieza a consolidarse carrera a carrera en la máxima categoría del automovilismo.
- Mejor resultado histórico: Alcanzó un memorable 6° puesto en el Gran Premio de Canadá tras largar décimo, resistiendo con un ritmo implacable.
- Campaña récord: Acumula 15 puntos en el campeonato, lo que representa la mejor producción de un piloto argentino en la F1 desde lo hecho por Carlos Reutemann en la temporada 1981.
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