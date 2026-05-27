En el día de su cumpleaños número 23, tanto la Fórmula 1 como la escudería Alpine le dedicaron un saludo especial al piloto argentino en las redes sociales.

La Fórmula 1 saludó a Franco Colapinto por su cumpleaños y lanzó un descuento exclusivo en su honor

La Fórmula 1 y la escudería Alpine saludaron este miércoles a Franco Colapinto por su cumpleaños número 23, mientras el joven piloto argentino transita su mejor momento en la máxima categoría del automovilismo mundial.

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Desde sus redes sociales oficiales, la Fórmula 1, le dedicó un mensaje cargado de optimismo: "De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños @FranColapinto".

Por su parte, el equipo Alpine también se sumó con un mensaje: “Feliz Cumpleaños @francolapinto. Nuestro #43 cumple 23 hoy” , publicaron junto a una selección de sus fotos favoritas del piloto en su día especial.

El descuento especial de la Fórmula 1 por Colapinto

Pero el saludo llegó con un guiño a los fanáticos. La F1 lanzó una promoción especial y anunció un descuento del 10% para comprar su indumentaria en la tienda oficial.

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El gran momento de Colapinto en la F1 este 2026

El oriundo de Pilar atraviesa un presente de crecimiento, resultados sólidos y una proyección que empieza a consolidarse carrera a carrera en la máxima categoría del automovilismo.