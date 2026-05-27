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27 de mayo 2026 - 11:33

La Fórmula 1 saludó a Franco Colapinto por su cumpleaños y lanzó un descuento exclusivo en su honor

En el día de su cumpleaños número 23, tanto la Fórmula 1 como la escudería Alpine le dedicaron un saludo especial al piloto argentino en las redes sociales.

La Fórmula 1 saludó a Franco Colapinto por su cumpleaños y lanzó un descuento exclusivo en su honor

La Fórmula 1 saludó a Franco Colapinto por su cumpleaños y lanzó un descuento exclusivo en su honor

La Fórmula 1 y la escudería Alpine saludaron este miércoles a Franco Colapinto por su cumpleaños número 23, mientras el joven piloto argentino transita su mejor momento en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Desde sus redes sociales oficiales, la Fórmula 1, le dedicó un mensaje cargado de optimismo: "De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños @FranColapinto".

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Por su parte, el equipo Alpine también se sumó con un mensaje: “Feliz Cumpleaños @francolapinto. Nuestro #43 cumple 23 hoy”, publicaron junto a una selección de sus fotos favoritas del piloto en su día especial.

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El descuento especial de la Fórmula 1 por Colapinto

Pero el saludo llegó con un guiño a los fanáticos. La F1 lanzó una promoción especial y anunció un descuento del 10% para comprar su indumentaria en la tienda oficial.

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El gran momento de Colapinto en la F1 este 2026

El oriundo de Pilar atraviesa un presente de crecimiento, resultados sólidos y una proyección que empieza a consolidarse carrera a carrera en la máxima categoría del automovilismo.

  • Mejor resultado histórico: Alcanzó un memorable 6° puesto en el Gran Premio de Canadá tras largar décimo, resistiendo con un ritmo implacable.
  • Campaña récord: Acumula 15 puntos en el campeonato, lo que representa la mejor producción de un piloto argentino en la F1 desde lo hecho por Carlos Reutemann en la temporada 1981.

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