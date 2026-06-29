Cuáles son los cambios que tendrá la VTV en CABA tras la reforma aprobada por la Legislatura

Las transformaciones introducidas a la ley, debatidas en el seno de la Comisión de Tránsito y Transporte, permitirán la apertura del sistema a nuevos talleres y predios. La primera verificación para vehículos particulares se realizará a los cinco años de antigüedad, cuando hasta ahora el plazo era de cuatro.

La Legislatura porteña instrumentó cambios a la ley que regula la verificación vehicular en CABA.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una importante modificación del régimen de Verificación Técnica Vehicular (VTV) , una reforma que busca modernizar el sistema, ampliar la oferta de prestadores, fortalecer los controles y facilitar el acceso de los usuarios al servicio.

La iniciativa, que tuvo como comisión cabecera a la Comisión de Tránsito y Transporte del Palacio de la calle Perú, incorpora una serie de cambios sustanciales respecto del sistema vigente y también numerosas modificaciones surgidas durante el trabajo legislativo , el diálogo entre los distintos bloques y los aportes realizados durante el tratamiento parlamentario.

Uno de los principales ejes de la reforma es la apertura del sistema a nuevos talleres y predios que quieran brindar el servicio de VTV. De esta manera, se avanza hacia un esquema con mayor competencia, con más opciones para los vecinos, y deja atrás un modelo que durante muchos años funcionó con una cantidad reducida de prestadores.

La nueva normativa permitirá que más establecimientos puedan realizar las verificaciones técnicas, siempre cumpliendo con los requisitos y controles establecidos por el Gobierno de la Ciudad.

Francisco Loupias , legislador porteño de la Unión Cívica Radical (UCR) y presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte , destacó la importancia de la aprobación de la ley. “Estamos dando un paso muy importante para modernizar la VTV en la Ciudad. Queremos un sistema con más oferta, más competencia, mejores servicios y más opciones para los vecinos, pero siempre con controles rigurosos que garanticen la seguridad vial”.

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Más controles y auditorías

Uno de los aspectos que se fortaleció durante el debate legislativo fue el sistema de control sobre los futuros talleres que se incorporen al servicio.

La ley establece la obligación del Gobierno de la Ciudad de realizar controles permanentes sobre los establecimientos habilitados y, además, incorpora la posibilidad de celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para llevar adelante auditorías externas e independientes.

Para realizar verificaciones técnicas, los prestadores deberán inscribirse en un Registro Único de Talleres habilitados y cumplir con condiciones técnicas y de control. El sistema también contempla instancias de fiscalización para garantizar que las inspecciones se realicen bajo estándares uniformes de seguridad y calidad.

Estas auditorías permitirán garantizar la transparencia del sistema, el correcto funcionamiento de los talleres y el cumplimiento de los estándares técnicos necesarios para asegurar la calidad de las verificaciones.

“Creemos en un modelo abierto, pero también en un modelo controlado. Por eso incorporamos mayores herramientas de fiscalización y auditoría para garantizar que cada verificación se realice con los máximos estándares de calidad”, señaló Loupias.

Modernización y digitalización con inclusión

La reforma también avanza en la digitalización de todo el sistema de VTV, facilitando la realización de trámites y el acceso a la documentación correspondiente. Sin embargo, durante el tratamiento legislativo se incorporó expresamente la posibilidad de que los usuarios puedan solicitar la documentación en formato papel cuando así lo necesiten.

La medida busca contemplar especialmente a los adultos mayores, a quienes no utilizan habitualmente herramientas digitales y a aquellas situaciones en las que pueda existir una falta de conectividad o señal de internet.

“Modernizar no significa dejar a nadie atrás", resaltó Loupias y remarcó que la tecnología "tiene que ser una herramienta que facilite la vida de las personas, pero también debemos pensar en los adultos mayores y en quienes todavía necesitan contar con la documentación física”.

Cambios en la VTV de CABA: plazos, vigencia de la verificación y precios libres

La nueva normativa también modifica los plazos para la realización de la primera VTV y las posteriores renovaciones. Para los vehículos particulares, la primera verificación pasará a realizarse a los cinco años de antigüedad, cuando hasta ahora el plazo era de cuatro años.

Asimismo, se modifica la periodicidad de las renovaciones, buscando adecuar el sistema a criterios más modernos y reducir cargas innecesarias para los propietarios de vehículos.

En el caso de los vehículos destinados a usos no particulares, como los taxis y otros servicios profesionales, también se actualizaron los plazos y esquemas de verificación de acuerdo con las características específicas de cada actividad.

Asimismo, la verificación tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla diez años de antigüedad. Actualmente, ese plazo se reduce a partir de los ocho años.

La reforma también introduce cambios en el esquema de precios. Las tarifas dejarán de estar reguladas por el Estado por lo que el valor final será libre y podrá variar según la zona, el prestador elegido y la demanda existente en cada momento.

francisco loupias.jpg Francisco Loupias, legislador de la UCR.

Exenciones de pago

También continuarán exentos del pago de la VTV los jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y que posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires.

Estarán alcanzadas por la exención las personas con discapacidad que posean un vehículo, ya sea con adaptaciones especiales vinculadas a su discapacidad o sin ellas. Asimismo, en caso de que una persona beneficiaria sea propietaria de más de un vehículo, la exención se aplicará sobre una sola unidad.

Trabajo legislativo y consenso político

Desde la Comisión de Tránsito y Transporte destacaron que el texto finalmente aprobado incorporó numerosas modificaciones respecto del proyecto original enviado para su tratamiento.

Los cambios introducidos permitieron fortalecer los mecanismos de control, incorporar auditorías externas, garantizar la accesibilidad del sistema y contemplar distintas situaciones de los usuarios.

“El trabajo legislativo permitió mejorar el proyecto inicial y alcanzar una ley más equilibrada. Incorporamos controles, auditorías, herramientas de transparencia y mecanismos de inclusión que fortalecen la reforma”, señaló Loupias.

El legislador de la UCR destacó además el trabajo conjunto entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo porteño, que permitió avanzar en una reforma consensuada y con vocación de implementación inmediata: “Quiero destacar la decisión política del Poder Ejecutivo de avanzar en esta transformación y de trabajar junto a la Legislatura para mejorar el proyecto. Cuando los distintos poderes del Estado trabajan de manera coordinada, los resultados son mejores para los vecinos”.

Loupias también puso en valor la voluntad del Gobierno de la Ciudad de avanzar rápidamente con la reglamentación de la norma para que las modificaciones puedan implementarse en el corto plazo. “Es muy importante que exista la decisión de reglamentar rápidamente esta ley y poner en marcha las herramientas que aprobó la Legislatura. Los vecinos necesitan soluciones concretas y un Estado que actúe con rapidez y responsabilidad", afirmó.

Finalmente, Loupias remarcó que el objetivo central de la reforma sigue siendo la seguridad vial: “La seguridad vial sigue siendo el objetivo central. Queremos una VTV más moderna, más eficiente y más accesible para los vecinos, pero siempre garantizando controles de calidad que permitan circular con vehículos seguros”

La aprobación de esta reforma representa uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad de Buenos Aires y abre una nueva etapa orientada a la modernización del sistema, la ampliación de la oferta de prestadores, la mejora del servicio, el fortalecimiento de los controles y el trabajo coordinado entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo para llevar adelante políticas públicas que mejoren la vida de los porteños.