Estudiantes arrolló a Universidad Católica y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Pincha se impuso 3-0 como local con goles de Joaquín Correa y Guido Carrillo, en dos oportunidades. Tras el 1-1 de la ida, el equipo de Alexander Medina aseguró su clasificación entre los ocho mejores del certamen.

Estudiantes goleó a Universidad Católica y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata fue efectivo y goleó 3-0 a Universidad Católica de Chile este martes para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 . El equipo dirigido por Alexander Medina tuvo un gran segundo tiempo y sentenció la serie como local.

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Joaquín Correa abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo , mientras que Guido Carrillo amplió la diferencia a los ocho y 38 minutos del complemento.

Con este resultado, luego del 1-1 en el encuentro de ida , Estudiantes avanzó por segunda edición consecutiva a los cuartos de final. Ahora espera por el ganador de la serie entre Rosario Central y Corinthians de Brasil , que se enfrentarán este jueves 20 de agosto desde las 21:30, hora argentina.

El primer acercamiento del partido fue para Estudiantes, a los seis minutos, cuando Guido Carrillo sacó un remate desde el borde del área que salió bajo y se fue apenas desviado por el primer palo.

A los 14 minutos, Universidad Católica tuvo su oportunidad luego de un error defensivo. Justo Giani avanzó por el sector derecho y remató bajo al primer palo , pero Fernando Muslera respondió bien y se quedó con la pelota.

Estudiantes volvió a acercarse a los 19 minutos, cuando Alexis Castro probó desde afuera del área con un remate centralizado que terminó en las manos del arquero Vicente Bernedo.

Cuando el primer tiempo parecía encaminarse al descanso sin grandes emociones, el Pincha encontró la ventaja. A los 43 minutos, Joaquín Correa recibió sobre el borde del área, controló y sacó un disparo seco al primer palo que venció a Bernedo para poner el 1-0.

Estudiantes salió decidido al complemento y tuvo una nueva oportunidad a los cuatro minutos. Carrillo conectó de cabeza un tiro de esquina y buscó el primer palo, pero el arquero chileno se estiró sobre su izquierda y logró contener el remate.

La insistencia tuvo premio cuatro minutos después. A los ocho, Eros Mancuso envió un centro desde la derecha y Carrillo apareció con un cabezazo que picó antes de ingresar por el ángulo y se transformó en el 2-0.

Universidad Católica intentó reaccionar y a los 16 minutos estuvo cerca de descontar. Un centro de Clemente Montes se desvió y tomó dirección al primer palo, pero Muslera reaccionó a tiempo para contener la pelota.

El conjunto chileno ya no pudo volver a meterse en partido y Estudiantes terminó de liquidar la serie a los 38 minutos. Edwin Cetré envió un centro fuerte al segundo palo y Carrillo apareció para puntear la pelota, marcar su segundo gol de la noche y establecer el 3-0 definitivo.

Así, Estudiantes se impuso 4-1 en el resultado global, volvió a meterse entre los ocho mejores de América y ahora aguarda por su próximo rival en la Copa Libertadores.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tobías Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia; Mario Gómez, Jimmy Martínez, Diego Corral; Justo Giani. DT: Daniel Garnero.