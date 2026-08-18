La oposición busca arrinconar a Javier Milei en el Congreso: convoca a Peter Lamelas y debate el desvío de los fondos para rutas Por Déborah de Urieta + Agregar ámbito en









Con el peronismo a la cabeza, los diputados de la oposición intentan colar temas de alto impacto mediático que ponen en jaque a la administración libertaria. Convocaron al embajador para que brinde explicaciones por las amenazas que recibió la cooperativa CALF y se harán eco de las investigaciones periodísticas en torno al fondo fiduciario Sistema Vial Integrado.

La oposición se hace eco de temas de alto impacto mediático. Mariano Fuchila

Mientras el oficialismo apura la agenda económica del presidente Javier Milei, diputados de la oposición intentan colar temas de alto impacto mediático que ponen en jaque a la administración libertaria. Por un lado, convocaron al embajador Peter Lamelas para que brinde explicaciones por las amenazas que recibió la cooperativa neuquina CALF por sus vínculos comerciales con una empresa china y se harán eco de las investigaciones periodísticas que evidencian el desvío del fondo fiduciario Sistema Vial Integrado (SYSVIAL) para otros fines.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con el peronismo a la cabeza, la oposición se vale del Congreso para arrinconar al gobierno libertario. Los diputados de la principal bancada de la oposición aprovechan las comisiones que conducen para hacerse eco de los temas que más incomodan al oficialismo. Mientras que durante la primera parte del año pusieron el foco –y lo continuarán haciendo– en las familias endeudadas, ahora apuntan contra la Casa Rosada por un tema que copó la agenda en las últimas semanas.

Se trata del uso que el Gobierno hace de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Fue el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, quien reconoció públicamente que al menos parte de lo recaudado por ese gravamen, en lugar de destinarse al mantenimiento y la recuperación de rutas viales y obras de infraestructura, se usa para sostener el equilibrio fiscal. En otras palabras, el vocero reconoció públicamente que se incumple con la ley que establece una asignación específica de ese impuesto.

El año pasado, los gobernadores impulsaron un proyecto para coparticipar lo recaudado por el ICL. No es la primera vez que el Congreso pone la lupa en el SYSVIAL. El año pasado, con el impulso de los 24 gobernadores, opositores y dialoguistas intentaron avanzar con una iniciativa para dar de baja ese fondo fiduciario y coparticipar lo recaudado, ante la falta de obras impulsadas desde el Gobierno. El texto avanzó en el Senado pero, algunos de los gobernadores aliados a la Rosada terminaron boicoteando la iniciativa.

Un año después, el tema se vuelve a colar en la agenda a raíz de una serie de investigaciones periodísticas que ponen sobre la mesa el incumplimiento de la ley. Es por eso que este martes, la comisión de Obras Públicas que preside el diputado de Unión por la Patria Martín Aveiro recibirá a expositores, en el marco del impulso de una serie de proyectos, en su mayoría pedidos de informes al Ejecutivo, para que clarifique la situación.

Entre la veintena de invitados se encuentran Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires; Patricia Mazitelli y Fabián Catanzaro de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina); Silvia González, de Estrellas Amarillas; Viviana Romero Cardozo del Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos Aires; además de los intendentes de una serie de localidades. Entre ellas, de Catriel y Puelén. Diputados: la oposición convoca a Peter Lamelas Asimismo, la oposición buscará volver a la carga este miércoles con otro tema que cobró notoriedad mediática en las últimas semanas: las denuncias de presiones y amenazas que recibió la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), por su relación comercial con la empresa china Huawei. Ya la semana pasada, la comisión de Asuntos Cooperativos que conduce el peronista Aldo Leiva abordó el tema. Recibió a integrantes de la cooperativa, que denunciaron que "no corresponde que una Embajada extranjera se contacte directamente con una cooperativa y les diga lo que deben hacer". La semana pasada, Lamelas recibió a diputados y senadores. Hacia el final del debate, la oposición fue un paso más allá y resolvió convocar a Peter Lamelas, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, para que responda preguntas y brinde explicaciones. El asunto toca de cerca al gobierno de Milei, por su alineamiento con el gobierno de ese país y su vínculo personal con su par Donald Trump. Si bien la semana pasada el embajador de los Estados Unidos se reunió con los grupos de amistad de Diputados y del Senado en el Palacio Bosh, los legisladores de la comisión dan por descontado que pegará el faltazo a la comisión.