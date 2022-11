Cultivos: agua y nutrientes son limitantes

… que “dejen de rosquear y saquen la Ley”. Lo dijo en voz baja uno de los asistentes a la reunión de Acopiadores que se realizó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en alusión al postergado proyecto de Promoción de Exportaciones que desde hace casi 2 años viene impulsando el CAA (Consejo Agroindustrial Argentino). Así, mientras el titular de la entidad Acopiadora, Fernando Rivara, disertaba, abajo del escenario seguían febriles las negociaciones entre José Martins, titular de la Bolsa y del Consejo; Gustavo Idígoras, presidente del CIARA-CEC, y el vicepresidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Pablo Torello todos, de una forma o de otra, tratando de destrabar la ley que, según Rivara, es “clave” para la agroindustria, y que puede entrar en vía muerta hasta 2024 si no se aprueba en estas Sesiones Ordinarias. Por supuesto que los reclamos no terminaron allí, ya que Rivara (famoso por su firme posición respecto de las seguridades que deben tener los eventuales avances del trigo transgénico, y que intimó a varias dependencias oficiales por esta cuestión), exigió rápida respuesta por las aclaraciones de la Resolución 114, especialmente en su artículo 4 “que es confuso y genera problemas entre las partes en el mercado (ya que prorroga la declaraciones juradas para el trigo, pero no las suspende), y tampoco hace referencia a las cooperativas, o al mercado interno, entre otras cuestiones “Hace 15 días que esperamos la respuesta y no llega...”, se quejó Rivara quién, además, se refirió a “los fideicomisos que no son tales, ni el aceitero, ni el de la harina. Son directamente impuestos ilegales que no deben seguir existiendo”, señaló el titular de la entidad que nuclear a 800 empresas de acopio en todo el país, y que constituyen la principal fuente de financiamiento del sector. Poco antes, tanto Idígoras como Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, habían sido destacados con el Premio Lide 2022, a la Trayectoria, y como Agrolider, respectivamente, en una reunión en el Hotel Alvear Palace. La organización que ya llevas 12 años en el país, y que replica a su par brasileña, reúne a empresarios, técnicos, y organizaciones del sector en foros periódicos que sirven para intercambio de información, y como base de negocios.