Demichelis se defendió de las críticas pese al triunfo de River en Córdoba

El entrenador tuvo un duro cruce con un periodista y se negó a contestarle una pregunta en conferencia de prensa. Además, confesó que le dijo a sus jugadores que no conocieran los resultados de otros partidos porque dependían de ellos mismos.

Fue una noche de resultados cambiantes. River estuvo segundo, quinto y terminó primero a lo largo de 90 minutos infartantes. Ante esto, Demichelis reveló un peculiar pedido que les había hecho a sus jugadores antes del encuentro: "En la charla técnica, les pedí que no conocieran los resultados de otros partidos durante el entretiempo, porque dependíamos de nosotros mismos".

Martín Demichelis reveló un pedido que les había hecho a sus jugadores: "En la charla técnica, les pedí que no conocieran los resultados de otros partidos durante el entretiempo, porque dependíamos de nosotros mismos".

La consulta iba dirigida hacia lo que el DT les había dicho a sus jugadores en el entretiempo para intentar dar vuelta un resultado que, hasta ese momento, era de 1-0 en contraEl entrenador fue tajante: "Lo que les dije a los jugadores va a quedar ahí... La última vez me hiciste una pregunta bastante malintencionada, así que no te voy a contestar. Va a quedar ahí, entre nosotros".

El episodio al que el entrenador hacía referencia fue el que se dio tras el 1-0 en contra frente a Huracán, cuando el mismo periodista le preguntó si "Creia que la idea le llegaba a los jugadores". En ea oportunidad, el DT se enojó y fue cortante en su respuesta. Hoy, con un resultado favorable y la clasificación y el primer puesto en el Grupo A en el bolsillo, el entrenador se acordó de eso y, pese a la insistencia del periodista, mantuvo su postura: "A veces hay un poquito de mala intención. Me querés dejar en evidencia, yo no te quiero dejar en evidencia a vos. Si yo te pregunto algunas cosas, no las vas a saber responder y vas a quedar mal adelante de tus compañeros. Lo que les dije queda ahí, el vestuario".

También Demichelis se refirió al rendimiento del equipo:."Ganamos el primer partido de visitante en la Libertadores, que no es fácil. Dimos vuelta un partido dificilísimo contra Rosario Central, volvimos a dar vuelta un partido hoy, veníamos de hacer un gran partido también contra Nacional, con un gran esfuerzo físico. Instituto no había tenido partido entre semana y vieron que lo fuimos a buscar, necesitábamos mínimo un empate y dimos vuelta un partido en una cancha que históricamente fue difícil para River”, comentó el DT valorando el sacrificio de su equipo que logró 4 victorias consecutivas.

Otro tema que abordó el DT fue el gran presente de Colidio, quien se despachó con tres goles para transformarse en la figura absoluta de la noche: “Facundo puede jugar de varias posiciones. Doble delantero, punta, mediapunta, extremo. Mientras más completos sean, mejores nos van a hacer como equipo. Por suerte llegaron los goles, venía errático en las últimas semanas y los goles le dan paz. Los goles son amores“.

Con respecto a los oobjetivos que se planteó el plantel, Demichelis dijo: "Cumplimos el segundo objetivo importante del 2024, el primero era ganar la Supercopa. No hay equipo a elegir de la otra zona, porque no hay ventaja deportiva, el año pasado de los cuatro partidos de cuartos de final terminaron 3 por penales, el fútbol argentino es muy competitivo y en este formato cualquiera de los que toque de la otra zona va a ser dificilísimo”.

Además, a falta de la definición de la Zona B, el DT de River fue consultado sobre el posible rival y fue tajante con su respuesta: “Cualquiera de los que nos toque va a ser muy difícil. No puedo darme el privilegio de elegir, a mi me preocupa River y tenemos que seguir mirando para adentro así nos hacemos mejores”.