A 51 años de un partido único para el fútbol argentino: la mayor goleada de la historia y un jugador récord

Se cumplen 51 años de una de las jornadas más llamativas e importantes de la historia del fútbol argentino.

Hay jornadas en el fútbol argentino que han quedado en la historia y con el pasar de los años perduran en la memoria. Muchas veces, son por actuaciones individuales inolvidables o hechos extra futbolísticos que empañan todo lo que ha sucedido dentro del campo de juego.

Aunque en este caso, se cumplen 51 años de un partido que hasta el día de hoy está cargado de hechos que lo convierten en un hito de nuestro país. Es que un 6 de octubre, pero de 1974, Banfield goleaba por 13 a 1 a Puerto Comercio de Bahía Blanca por el entonces llamado torneo Nacional.

Si hoy se cuestiona al fútbol argentino por tener 30 equipos, en esa época quizás las redes sociales habrían estallado, ya que el certamen local de Primera División contaba con 36 instituciones . Divididos por zonas, el Taladro era uno de los equipos más destacados y estaba solamente detrás de Boca y Rosario Central en la Zona A.

Banfield se medía en su cancha ante el equipo más débil de la categoría: el humilde Puerto Comercial de Bahía Blanca. Solo 1500 personas fueron testigos de la mayor goleada en la historia del fútbol argentino: fue 13 a 1, un resultado que jamás se volvió a repetir.

Los bahienses llegaban a la jornada con 10 derrotas consecutivas y solo habían logrado ganar en la primera fecha. El antecedente era alentador para los del Sur del conurbano, ya que sus rivales venían arrastrando derrotas abultadas: 0-9 ante Boca Juniors, 2-7 contra Desamparados y 0-4 frente a Central Norte. Así, en 15 minutos de iniciado el cotejo, los de verde y blanco ganaban 4 a 0.

Ya para cuando ambos equipos se marchaban al vestuario, el marcador era aún más increíble: 7 a 0 en tan solo 45 minutos. El baile era descomunal y la diferencia entre los equipos ya era muy notoria, ya con el partido 11 a 1, solo quedaba saber si Juan Alberto Taverna podría quedarse con un récord personal. A falta de tres minutos para que termine el partido, convirtió dos goles más y quedó en la historia del fútbol argentino.

Un récord que sigue vigente: la marca de Juan Alberto Taverna

Surgido de las inferiores de Estudiantes de La Plata, Juanchi Taverna logró convertir un total de siete goles, una marca imposible de repetirse en nuestro fútbol al día de hoy. El delantero del Taladro asombró a propios y extraños en una jornada histórica, pero no es la única marca que lo acompaña.

A diferencia de lo que pasaba ante Puerto Comercial, también es el primer jugador de la historia del fútbol argentino en dar positivo en un control antidoping. Esto fue en marzo de 1975 y la suspensión fue de un año, aunque la AFA se la redujo a la mitad debido a que hubo errores en el procedimiento. Esto lo llevó a jugar en el Boca del Toto Lorenzo, dónde logró jugar 23 partidos y anotar 10 goles.