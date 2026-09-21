Las cargadas de Boca a San Lorenzo en las redes sociales por el triunfo en el clásico + Agregar ámbito en









En la cuenta oficial del "Xeneize" hubo posteos con sutiles chicanas a uno de sus acérrimos rivales, tras el triunfo conseguido en el Nuevo Gasómetro.

Las cargadas de Boca a San Lorenzo en las redes sociales luego del triunfo en el clásico

Las redes sociales oficiales de Boca se plagaron de sutiles cargadas a uno de sus acérrimos rivales tras el triunfo por 2-0 en el Nuevo Gasómetro.

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Entre los posteos del "Xeneize" en su cuenta oficial, se destaca un video con imágenes de la victoria ante San Lorenzo musicalizado con "La canción del supermercado", de la banda Turf. La chicana esta relacionada a la cadena de supermercados francesa que se quedó con los terrenos del viejo estadio en Boedo.

Estés donde estés pic.twitter.com/my8MxzBQJY — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 20, 2026 Las chicanas musicales continuaron y también se publicó un compilado con fotos del partido con "Twist and Shout" de Los Beatles, una de las canciones por excelencia de Showmatch, programa de televisión conducido por Marcelo Tinelli, expresidente del "Ciclón".

Por último, Boca publicó fotos de sus jugadores durante el partido, con el siguiente título en la publicación: "Los 3 puntos se van al barrio de La Boca", en otra sutil referencia contra San Lorenzo.

Los 3 puntos se van al barrio de La Boca pic.twitter.com/yTUqrySFKY — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 20, 2026