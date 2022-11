Selección: escándalo que sacude redes sociales envuelve a la Scaloneta

El dirigente radical de Misiones Luis Mario Pastori calificó como "casi una provocación" haber llevado una yerba de otro país, porque en Argentina hay "marcas muy buenas".

"Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", escribió, indignado, el ex diputado de la UCR, justamente de una provincia eminentemente yerbatera.

En uno de los muchos baúles se observaba decenas de paquetes de yerba Canarias, una reconocida marca uruguaya que es la elegida por los futbolistas del seleccionado.

Las respuestas a Pastori

"Si a Messi la yerba Canarias no le da acidez se lleva yerba Canarias y se le saca la coparticipación a Misiones", le contestó un usuario en Twitter.

"Messi tomó mate con Suárez, Di María con Cavani, De Paul con Josema y Zaira con Forlán y de ahí es que entendieron que una buena Canarias es incomparable", le señaló otro.

La aclaración del dirigente

"Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. No?", escribió.