Agustín Rossi habló de su futuro y no dio pistas sobre su continuidad en Boca

En cuanto a su continuidad, el arquero fue cauto y no dio pistas: "Voy a seguir trabajando y entrenando para ayudar desde el lugar que me toque. Al menos hasta junio voy a seguir siendo parte de Boca, no sé que pasará después. Cuando me toque jugar trataré de dar lo mejor de mi", detalló en diálogo con D-Sports Radio.

En tanto, aseguró: “Boca siempre demanda ganar y competir. Mi objetivo es seguir ganando cosas y en lo personal tratar de seguir rindiendo de la misma manera para ayudar al grupo, que es lo más importante”.

"El cariño de la gente es mucho y es muy especial. No solo en la cancha, también cuando voy caminando por la calle. El reconocimiento es impresionante", advirtió.

Por último, dio sus sensaciones por ser parte de la nómina preliminar de la selección argentina para el Mundial de Qatar: "Ser parte de una prelista en la Selección Argentina es una alegría enorme. Esté o no esté es muy importante. Tengo que seguir entrenando y jugando para que me vean. Sería un honor increíble representar a la Argentina en un Mundial. Tengo que tomarlo con tranquilidad para no hacerse falsas expectativas".