El presidente de la AFA publicó imágenes a través de su cuenta de X en donde se muestra las tareas de montaje del centro de entrenamiento que, según él, hará sentir a los jugadores “como en casa”.

Claudio "Chiqui" Tapia anunció el inicio del armado del gimnasio para la Selección argentina durante el Mundial 2026.

La Selección argentina ya comenzó a preparar su estadía para el Mundial 2026 . El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia anunció este martes el arribo de los materiales destinados al armado de un gimnasio dentro de las instalaciones del Origin Hotel, donde se hospedará el seleccionado.

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El dirigente publicó imágenes a través de su cuenta de X en donde se muestra que ya comenzaron las tareas de montaje del centro de entrenamiento que, según él, hará sentir a los jugadores “como en casa” .

¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa! Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión pic.twitter.com/QlEbLwS18C

“¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa! Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión ”, escribió el presidente de la entidad en su cuenta de X.

El alojamiento elegido por la AFA es el Hotel Origin de Kansas City , un complejo boutique inaugurado en 2024 que cuenta con 118 habitaciones y amplios espacios verdes.

Según trascendió, el lugar fue seleccionado tras distintas inspecciones realizadas por dirigentes, integrantes del cuerpo técnico y personal logístico de la Selección.

scaloni entrenamiento seleccion.jpg La lista definitiva de convocados deberá ser presentada a fines de mayo, mientras que la nómina preliminar ya fue elevada por el cuerpo técnico argentino. @Argentina

Además, la Albiceleste también ya tiene definido el lugar de entrenamiento para el Mundial. El plantel trabajará en el Compass Minerals National Performance Center, perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.

Una delegación de la AFA visitó las instalaciones meses atrás y quedó conforme con la infraestructura del complejo, que posee vestuarios personalizados, tecnología audiovisual y gimnasio de última generación.

En ese centro de entrenamiento, los jugadores dispondrán de espacios individuales, salas tácticas y áreas de recuperación similares a las utilizadas por clubes europeos de elite.

El calendario de la Selección argentina

El seleccionado argentino debutará en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City por el Grupo J.

Luego, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 frente a Jordania, ambos partidos en Dallas.

La lista definitiva de convocados deberá ser presentada a fines de mayo, mientras que la nómina preliminar ya fue elevada por el cuerpo técnico argentino.