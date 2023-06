Alario dijo que le "gustaría" volver a River, pero debe operarse y estará inactivo meses

image.png

Alario visitó el viernes las nuevas instalaciones de River, saludó a algunos de sus ex compañeros, y afirmó: "Ojalá haya un segundo episodio, pero dependerá de lo que depare la vida". "Algunos me pidieron que vuelva, si bien estoy cómodo en Alemania, no es como uno quisiera", aludió el jugador, quien no es titular en el Eintracht.