Mundial 2026: las exigencias de Carlo Ancelotti a Neymar para asegurar su convocatoria con Brasil

La convocatoria de Neymar para el Mundial 2026 causó un gran impacto en Brasil y el fútbol internacional. El director técnico, Carlo Ancelotti , decidió incluir al atacante del Santos tras una conversación clave. En esta videollamada, el entrenador italiano le notificó al futbolista una serie de exigencias de disciplina y convivencia sin precedentes para asegurar su regreso al seleccionado .

Conforme a los datos publicados por la prensa, el jueves anterior a la presentación oficial de la nómina, el director deportivo Rodrigo Caetano y Ancelotti sostuvieron una reunión virtual con el futbolista. El propósito del encuentro fue anticiparle dos determinaciones institucionales rígidas: la remoción de su capitanía y la pérdida de su condición de titular indiscutido .

De esta forma, tras casi tres años alejado de las convocatorias, el delantero asume un regreso condicionado por un estricto código disciplinario, enfocado en controlar su exposición mediática y asegurar la armonía del grupo. Los reportes de la prensa local detallan que los dirigentes le notificaron todas las normas vigentes, dejando claro que el ecosistema actual de la selección es totalmente diferente al de procesos pasados .

Una de las disposiciones principales orientadas al actual atacante del Santos consiste en limitar su exposición en redes sociales . La medida obedece a una estrategia corporativa para blindar el vestuario y consolidar la cohesión del equipo, elementos descritos por los entrenadores como requisitos indispensables en la búsqueda del campeonato global.

Mundial 2026: el regreso confirmado de Neymar y el cronograma de Brasil

La inclusión de Neymar estuvo en duda hasta el último minuto debido a su estado físico. El cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Fútbol evaluó minuciosamente la dolencia muscular que sufrió con el Santos en el partido ante el Coritiba. Tras confirmarse el lunes que no se trataba de una lesión severa, el cuerpo técnico activó su convocatoria para la Copa del Mundo, dejando fuera de la lista final al atacante João Pedro.

Al finalizar el anuncio oficial, Carlo Ancelotti concedió una entrevista al espacio informativo de Jornal Nacional. En paralelo, el estratega italiano confesó a sus íntimos que Neymar reaccionó de inmediato enviándole un texto de felicitación y gratitud por su llamado, un escrito cargado de afecto y emojis de corazones verdes y amarillos.

El camino de la Selección de Brasil rumbo a la Copa del Mundo está definido. Los 26 convocados deberán reportar el 27 de mayo en las instalaciones de la Granja Comary, en Teresópolis. Cuatro días después, el 31 de mayo, el plantel jugará un amistoso contra Panamá en el Maracaná. La partida hacia los Estados Unidos está programada para el 1 de junio, de cara a un segundo choque de preparación ante Egipto, pactado para el 6 de junio en Cleveland.