Flávio Bolsonaro despidió a su jefe de campaña a cinco meses de las elecciones tras el escándalo de pagos millonarios

La decisión se dio luego de una evaluación al interior del Partido Liberal por una baja de Bolsonaro en las encuestas. Se trata de Marcello Lopes, vinculado al empresario bancario al que el candidato le solicitó un pago millonario.

La decisión se dio luego de que el precandidato bajara en las encuestas.

El candidato de derecha Flávio Bolsonaro despidió a su jefe de campaña, a cinco meses de las elecciones presidenciales en Brasil en las que se podría enfrentar con el actual mandatario Lula da Silva . Se trata del asesor Marcello Lopes, que fue despedido luego de que la cúpula del Partido Liberal recomendara realizar cambios inmediatos para revertir la crisis que atraviesa luego de que su aprobación cayera seis puntos.

En los últimos días, una encuesta arrojó que Bolsonaro cayó en su imagen tras ser salpicado por un escándalo relacionado a un audio en el que se lo oyó solicitar un pago millonario para un proyecto personal. La polémica se remonta al pasado 13 de mayo, tras hablar con el empresario Daniel Vorcaro , dueño del banco Master y responsable de la mayor estafa bancaria de las últimas décadas.

El despido se oficializó este miércoles. El asesor, además de comandar el equipo de Bolsonaro, trabajó para Vorcaro en 2025, cuando implementó una serie de ataques, a través de famosos influencers, contra el Banco Central , cuando comenzaron las investigaciones sobre delitos financieros del Banco Master del banquero investigado.

Flavio Bolsonaro El asesor, además de comandar el equipo de Bolsonaro, trabajó para Vorcaro en 2025, cuando implementó una serie de ataques contra el Banco Central.

Esas averiguaciones derivaron en la liquidación del Master y la detención de Vorcaro, quien permanece preso hasta la actualidad. El presidente del PL, Valdemar da Costa Neto, admitió su preocupación por el desgaste político que enfrenta Bolsonaro y consideró acertada la adopción de medidas para superar el impasse.

Sin embargo, negó que le diera un plazo de 15 días al precandidato para revertir la situación y sostuvo que no está analizando la "viabilidad" de la candidatura de Bolsonaro, mientras comienzan a surgir nombres de políticos que podrían sustituirlo, entre ellos el de la exprimera dama, Michelle Bolsonaro.

Flavio Bolsonaro admite haberse reunido con un banquero acusado de fraude

El senador y candidato a presidente de Brasil, Flavio Bolsonaro, admitió este martes haberse reunido con el banquero, hoy detenido y acusado por fraude, Daniel Vorcaro. La polémica estalló durante la semana pasada, cuando se viralizó un audio en el que se oye al hijo de Jair Bolsonaro, solicitando un pago millonario para un proyecto personal.

El martes el senador declaró en una rueda de prensa que la reunión de finales de 2025 tenía como objetivo poner fin a las negociaciones con Vorcaro después de que se hicieran públicas las presuntas irregularidades del banquero.

"Fui a reunirme con él para zanjar el asunto y decirle que, si me hubiera dicho que la situación era tan grave como lo era, habría buscado otro inversor mucho antes", declaró Flavio Bolsonaro a periodistas.