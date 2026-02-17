Vinícius Júnior denunció un comentario racista en el partido entre Benfica y Real Madrid

El delantero brasileño denunció un incidente durante el encuentro por los octavos de final del torneo continental. El club portugués anunció una investigación interna.

Vinícius Júnior , delantero brasileño del Real Madrid, denunció este martes al argentino Gianluca Prestianni de realizar un comentario racista durante el partido por los octavos de final de la Champions League. El encuentro, disputado en el Estadio da Luz, terminó con victoria del Benfica por 2-1.

El jugador brasileño realizó la denuncia a través de sus redes sociales tras finalizar el partido. "En el minuto 60, el director deportivo del Benfica me llamó 'mono'", escribió Vinícius Júnior. El club portugués emitió un comunicado en el que anunció una investigación interna para esclarecer los hechos.

La UEFA aún no se pronunció oficialmente sobre el incidente. El Real Madrid, por su parte, no ha emitido declaraciones al respecto.

El partido correspondió a la ida de los octavos de final de la Champions League. El Benfica se impuso con goles de Rafa Silva y João Mário , mientras que Karim Benzema descontó para el Real Madrid.

Vinícius Júnior ha sido víctima de incidentes racistas en anteriores oportunidades, tanto en España como en competiciones internacionales. El caso será analizado por las autoridades del fútbol europeo en los próximos días.

Alerta en la Selección Argentina: un jugador clave se lesionó y genera preocupación antes de la Finalissima contra España

A poco más de un mes para que la Selección Argentina enfrente a España en la Finalissima, el próximo 27 de marzo, Lionel Scaloni empieza a especular con la lista de convocados y suma preocupaciones ya que en las últimas horas se confirmó la lesión de un jugador clave del plantel.

Se trata de Nicolás González, delantero habitual en las convocatorias del conjunto nacional, quien sufrió una lesión muscular en el Atlético de Madrid y deberá afrontar un período de recuperación de al menos tres semanas. El exfutbolista de Argentinos Juniors sintió una molestia el domingo pasado en la derrota 3-0 del Atleti ante el Rayo Vallecano por la fecha 24 de la liga española.

El informe de la lesión, comunicado por el club español, no especifica la posible fecha de vuelta a las canchas: “Realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición".