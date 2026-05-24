Brasil: desbarataron una mega red criminal que tenía 200.000 figuritas falsas del Mundial 2026

La policía encontró los cromos apócrifos dentro de un autobús en Río de Janeiro junto a camisetas falsas de la selección brasileña.

La policía de Brasil incautó cerca de 200.000 figuritas falsificadas del Mundial 2026 durante un operativo realizado en las afueras de Río de Janeiro. Los adhesivos fueron encontrados dentro de un autobús en la ciudad de Nova Iguaçu , junto a camisetas falsas de la selección brasileña, en medio del furor que genera el tradicional álbum de Panini en el país.

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El operativo fue realizado en la periferia norte de Río de Janeiro y terminó con el secuestro de una enorme cantidad de cromos apócrifos vinculados al álbum oficial del Mundial. Según informó la policía en un comunicado, las figuritas estaban almacenadas dentro de un autobús que circulaba por Nova Iguaçu .

Además de los adhesivos ilegales, los agentes también hallaron camisetas falsificadas de la selección brasileña , varias de ellas con el histórico dorsal número 10. Las imágenes difundidas por las autoridades mostraron pilas de estampas sobre mesas junto a prendas amarillas de la Seleção.

“Todo el material incautado será sometido a análisis forenses y, posteriormente, será destruido”, informó la institución policial tras el procedimiento.

La investigación busca identificar a los responsables de la fabricación y distribución de los productos falsificados.

La investigación sigue abierta

Las autoridades brasileñas confirmaron que la causa todavía continúa abierta y que el objetivo principal es encontrar a las personas involucradas en la fabricación y distribución de la mercadería falsificada.

“La investigación continúa en curso para identificar a los responsables de la fabricación y distribución de la mercancía falsificada”, señalaron desde la policía.

En Brasil, el álbum oficial del Mundial se transforma en un fenómeno masivo cada vez que se disputa la Copa del Mundo. Miles de fanáticos compran paquetes diariamente y organizan intercambios para completar las colecciones, lo que también genera un importante mercado paralelo alrededor de las figuritas.

Mundial 2026 album El álbum oficial del Mundial 2026 genera furor en Brasil, uno de los países con mayor consumo de figuritas. Panini

Neymar todavía no aparece en el álbum oficial

Uno de los detalles que más llamó la atención entre los fanáticos brasileños es que el álbum oficial del Mundial 2026 todavía no incluye la figurita de Neymar, quien regresó recientemente a la selección de Brasil.

El delantero del Santos, con pasado en Barcelona y Paris Saint-Germain, volvió a ser convocado por el entrenador Carlo Ancelotti, aunque su imagen no apareció en la primera edición lanzada por Panini.

Neymar no juega con la Canarinha desde octubre de 2023 y recién fue incluido sobre el cierre de la lista definitiva para el Mundial. Por ese motivo, la empresa italiana confirmó que lanzará próximamente un paquete especial de “figuritas de actualización”, donde se espera que finalmente aparezca el futbolista brasileño.

Mientras tanto, el álbum del Mundial 2026 continúa generando furor en Brasil, un país donde la pasión por el fútbol convierte cada Copa del Mundo en un fenómeno cultural que trasciende lo deportivo.