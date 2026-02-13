All Star NBA 2026: días, horarios, formato y cómo ver en vivo el evento principal + Seguir en









Con una mezcla de leyendas consagradas, promesas emergentes y figuras del espectáculo, el cronograma promete acción desde el inicio de las actividades hasta la gran definición por el campeonato.

Lo que tenés que saber sobre el show en Los Ángeles.

La NBA se prepara para vivir un fin de semana histórico con la edición 2026 del All Star Game. El evento, que reúne a la élite del baloncesto mundial, llega con una renovación profunda en su estructura, destacando un cambio radical en el formato del partido principal del domingo.

Día por día, cómo será el All Star Game de la NBA Viernes: celebridades y futuras Estrellas

Partido de las Celebridades: La jornada abre con el cruce entre figuras del espectáculo y el deporte. Este año contará con la presencia de Jeremy Lin y Tacko Fall, junto a estrellas invitadas como el exfutbolista brasileño Cafú y jugadores de la NFL.

Rising Stars (Nuevas Estrellas): Un torneo de cuatro equipos dirigidos por leyendas como Carmelo Anthony y Vince Carter. Participarán las jóvenes promesas de la liga, entre ellos Cooper Flagg y Alex Sarr, bajo un sistema de eliminación directa. Sábado: noche de concursos

Concurso de Triples: Especialistas de la talla de Damian Lillard y Devin Booker competirán en dos rondas de 70 segundos. Los tres mejores puntajes de la fase inicial clasificarán a la gran final.

Shooting Stars: Cuatro equipos compuestos por tres jugadores (mezclando figuras actuales como Jalen Brunson y leyendas como Allan Houston) deberán anotar desde posiciones designadas en la cancha en el menor tiempo posible.

Concurso de Volcadas: El cierre del sábado tendrá nuevos protagonistas ante la ausencia de Mac McClung. Jaxson Hayes y Carter Bryant asoman como favoritos en un certamen de dos rondas donde la creatividad y la potencia física serán evaluadas para determinar al campeón. Domingo: El Juego de las Estrellas 2026

Nuevo Formato "Round Robin": El plato fuerte abandona el formato tradicional de Conferencias. Se enfrentarán tres equipos (dos representantes de Estados Unidos y uno del Resto del Mundo) en un sistema de todos contra todos.

Championship Game: Los dos equipos que logren el mejor desempeño en la fase previa avanzarán a la final definitiva para coronar al campeón del All Star 2026. Los tres equipos del All Star NBA 2026 serán: Team USA Stripes Jaylen Brown, Celtics

Jalen Brunson, Knicks

Stephen Curry, Warriors

Kevin Durant, Rockets

LeBron James, Lakers

Kawhi Leonard, Clippers

Donovan Mitchell, Cavaliers

Norman Powell, Heat Team USA Stars Scottie Barnes, Raptors

Devin Booker, Suns

Cade Cunningham, Pistons

Jalen Duren, Pistons

Anthony Edwards, Timberwolves

Chet Holmgren, Thunder

Jalen Johnson, Hawks

Tyrese Maxey, 76ers Team World Giannis Antetokounmpo, Bucks

Deni Avdija, Trail Blazers

Luka Doncic, Lakers

Nikola Jokic, Nuggets

Jamal Murray, Nuggets

Pascal Siakam, Pacers

Karl-Anthony Towns

Victor Wembanyama, Spurs Cronograma detallado del All Star Game 2026 VIERNES Partido de las Celebridades - 21:00hs

Partido de las Nuevas Estrellas - 23:00hs SÁBADO Concurso de Triples - 19:00hs

Shooting Stars - al término del Concurso de Triples

Concurso de Volcadas - al término del Shooting Stars DOMINGO All Star Game Round Robin Game 1 - 19:00hs

Round Robin Game 2 - 19.55hs

Round Robin Game 3 - 20.25hs

Championship Game - 21.10hs

