Detroit Pistons y Charlotte Hornets, en el Spectrum Center de Carolina del Norte, protagonizaron un escandalosa pelea en pleno partido.
Pelea y batalla campal en la NBA: hubo cinco expulsados tras el escándalo
El partido entre Detroit Pistons y Charlotte Hornets quedó marcado por una pelea que terminó en escándalo, con varios expulsados.
Durante el tercer cuarto, un choque en una jugada llevó a un cruce entre dos jugadores, Jalen Duren, de los Pistons, y Moussa Diabate, de los Hornets, quienes comenzaron a forcejear y atacarse.
Integrantes de los planteles y efectivos de seguridad del estadio intervinieron, lo que desató una batalla campal. En total, hubo cuatro basquetbolistas y un entrenador expulsados.
