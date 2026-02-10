SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de febrero 2026 - 17:02

Pelea y batalla campal en la NBA: hubo cinco expulsados tras el escándalo

El partido entre Detroit Pistons y Charlotte Hornets quedó marcado por una pelea que terminó en escándalo, con varios expulsados.

Durante el tercer cuarto, un choque en una jugada llevó a un cruce entre dos jugadores, Jalen Duren, de los Pistons, y Moussa Diabate, de los Hornets, quienes comenzaron a forcejear y atacarse.

Integrantes de los planteles y efectivos de seguridad del estadio intervinieron, lo que desató una batalla campal. En total, hubo cuatro basquetbolistas y un entrenador expulsados.

