Se definieron los equipos del All Star Game de la NBA: sin el MVP y con una vieja leyenda

En las últimas horas se confirmó todos los detalles para el All-Star Game de Los Ángeles 2026. La NBA anunció a los tres equipos del torneo del domingo 15 de febrero en el Intuit Dome.

El nuevo All-Star Game tendrá un torneo de tres elencos. Dos de ellos tendrá a estrellas de Estados Unidos, mientras que el restante contará con representantes del Resto del Mundo. Habrá una primera rueda de todos contra todos a 12 minutos, y una final entre los dos mejores para definir al campeón del evento.

Este martes el comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó que Kawhi Leonard (jugador de Los Ángeles Clippers) tomará el lugar del lesionado Giannis Antetokounmpo por su lesión y pese a que el griego es tanto una estrella internacional, como también de la conferencia del este. El elenco será dirigido por Mitch Johnson, el entrenador de los San Antonio Spurs.

Además, otra baja de peso la figura del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, no volverá a las canchas hasta después del receso del Juego de las Estrellas debido a una distensión abdominal, según anunció el equipo el miércoles.

El actual MVP sufrió esta lesión en la victoria de Oklahoma City por 128-92 ante el Magic de Orlando el martes por la noche. Su ausencia significa que el escolta canadiense no participará en el All-Star programado para el 15 de febrero. El comisionado Adam Silver se encargará de seleccionar a su reemplazo.

Los equipos del All-Star Game image "USA Stripes" contará con estrellas de larga trayectoria como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant y Kawhi Leonard, acompañados por Jalen Brunson, Jaylen Brown, Donovan Mitchell y Norman Powell. El entrenador será Mitch Johnson, de San Antonio Spurs.

"Team World" presentará un plantel de elite con figuras internacionales como Luka Doncic (Eslovenia), Nikola Jokic (Serbia) y Victor Wembanyama (Francia). También estarán Jamal Murray (Canadá), Pascal Siakam (Camerún), Deni Avdija (Serbia) y Karl-Anthony Towns (República Dominicana). El entrenador será Darko Rajakovic, de Toronto Raptors. "USA Stars" estará integrado por jugadores más jóvenes, entre ellos Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey. El coach será J.B. Bickerstaff, de Detroit Pistons. ¿Cuándo será el All-Star Game 2026? El All-Star Game 2026 será el domingo 15 de febrero del 2026 en el Intuit Dome, la casa de Los Ángeles Clippers. El evento iniciará a las 19hs de Argentina y será televisado por TNT. image El formato del All-Star Game Contará con cuatro partidos, todos con duración de 12 minutos: Juego 1: USA Stars vs Team World

Juego 2: USA Stripes vs ganador del Juego 1

Juego 3: USA Stripes vs perdedor del Juego 1

Final: los dos mejores equipos disputarán el campeonato Los otros eventos del fin de semana All Star El viernes 13 comenzará el All-Star Weekend y se disputarán tres partidos del tradicional Rising Stars Challenge, el torneo que reúne a las principales promesas de la liga. Al día siguiente, el sábado 14, será el turno de las competencias individuales: torneo de volcadas, tiros de tres puntos y de habilidades. El gran ausente será Mac McClung, ganador de las últimas tres ediciones del concurso de volcadas, que decidió no participar este año. El domingo 15 de febrero llegará el plato fuerte del fin de semana, con un formato novedoso para el tradicional All-Star Game, que buscará aumentar la competitividad del espectáculo.