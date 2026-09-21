Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán: "Esperamos que sea otro fin de semana competitivo" + Agregar ámbito en









El piloto argentino ya está en la recta final de su preparación para lo que será un nuevo fin de semana de carrera, y una gira de tres semanas por el continente asiático.

Franco Colapinto palpitó un nuevo Gran Premio en la Fórmula 1. En este caso, correrán en Bakú, Azerbaiyán. Gentileza: Motorsport

Franco Colapinto comenzó a palpitar un nuevo fin de semana de Fórmula 1 y en esta ocasión se disputará la decimoséptima fecha del calendario en Bakú, Azerbaiyán. Luego de terminar en los puntos en el último Gran Premio de Madring, España, el argentino se mostró entusiasmado por el potencial que tiene Alpine en esta nueva jornada.

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“Estoy deseando volver a Bakú para lo que esperamos que sea otro fin de semana competitivo. Maximizamos el resultado en Madrid y me puso muy contento despedirme de Europa con otra llegada fuerte en los puntos”, aseguró en primera instancia.

Colapinto ya está listo para el Gran Premio en Azerbaiyán. X La performance de Colapinto en el circuito de Madring fue superlativa. Terminó noveno en la clasificación del sábado, mientras que Pierre Gasly, su compañero, se quedó en la Q2 y en el decimocuarto lugar. Después, el domingo en la carrera, el argentino mejoró exponencialmente y finalizó séptimo, aunque el francés no pudo seguirle los pasos y pasó la meta en la decimosegunda posición.

Respecto a lo que será esta primera fecha en Asia, el pilarense rectificó sus altas expectativas: “La pista de Bakú vuelve a combinar sectores callejeros, alta velocidad y muros muy cercanos. Nuestro objetivo será trasladar a este fin de semana el nivel que mostramos en España”.

Colapinto en Madring. @AlpineF1Team La última vez que Alpine pisó Azerbaiyán no le fue de la mejor manera. Gasly terminó decimoctavo y Colapinto decimonoveno. Por otro lado, a lo que el argentino le debe sus expectativas es que en 2024, cuando corría con Williams, finalizó en el octavo lugar asegurando su mejor posición en la categoría hasta este año, debido a que en 2026 finalizó sexto en el Gran Premio de Canadá.

Por último, se refirió a este tramo final de la temporada en la máxima categoría: “Entramos en un período muy intenso y será fundamental sacar el máximo de cada posibilidad que aparezca. Históricamente, Bakú ofreció mucha acción. Trabajaremos para estar en la mejor posición cuando lleguen esos momentos y buscar otro resultado entre los diez primeros, mientras seguimos persiguiendo a nuestros rivales en el campeonato”, finalizó Colapinto en un comunicado oficial de Alpine. Gasly y Colapinto, en busca de puntos. X Esta fecha en Azerbaiyán representará la primera de las tres seguidas a disputarse en Asia y, además, sin espacio entre ellas. La semana que viene, del 2 al 4 de octubre, volverán a correr en el circuito Sepang, Malasia, en reemplazo de Bahrein por las amenazas del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, mientras que a la siguiente, entre el 9 y 11 de octubre, correrán en Singapur.