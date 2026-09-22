Fórmula 1: días y horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán + Agregar ámbito en









La actividad de la máxima categoría del automovilismo regresa este fin de semana. Desde el jueves comenzarán las prácticas libres, pasando por la clasificación, hasta la carrera del día sábado.

Fórmula 1: días y horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá un nuevo desafío en la Fórmula 1 este fin de semana, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán.

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Este Gran Premio, que se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú, cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros.

La actividad comenzará el jueves muy temprano, ya que a las 5:30 de la mañana (hora de Argentina) se llevará a cabo la práctica libre 1. Solo unas horas después, a las 9, será la segunda sesión de entrenamientos.

El viernes los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas cuando ponga en marcha la práctica libre 3, también a las 5:30 de la mañana, mientras que la clasificación está programada para ese mismo día a las 9.

Finalmente, la acción en el Circuito Callajero de Bakú finalizará el sábado con la carrera, la cual comenzará a las 8 en caso de no mediar inconvenientes.

Esta fecha cuenta con la peculiaridad de que la carrera será el sábado y no el domingo, ya que el 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán. El Gran Premio de Azerbaiyán corresponde a la decimoquinta fecha del campeonato que tiene como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien con solo 20 años sueña con convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. Antonelli viene de ganar las últimas dos carreras (Países Bajos y España), para llegar a los 292 puntos y así sacarle 81 puntos a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes). En lo que va de la temporada, el italiano se quedó con el triunfo en ocho Grandes Premios y se subió al podio en 12 ocasiones. Colapinto, por su parte, tuvo una grandísima actuación en el GP de España, donde protagonizó una de sus mejores actuaciones desde que está en la Fórmula 1 para cruzar la bandera a cuadros en la séptima colocación. De esta manera, el argentino llegó a los 27 puntos en el campeonato. El cronograma y horarios del GP de Azerbaiyán Jueves 24/9: Práctica libre 1 a las 5:30

Práctica libre 2 a las 9 Viernes 25/9: Práctica libre 3 a las 5:30

Clasificación a las 9 Sábado 26/9: Carrera a las 8