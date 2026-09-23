Flavio Briatore lanzó un fuerte aviso para los hinchas de Franco Colapinto + Agregar ámbito en









El mandamás de Alpine se refirió a los comentarios negativos que sufrió Pierre Gasly por no dejar pasar al piloto argentino en la carrera anterior, situación que cayó muy mal en la escudería francesa.

Franco Colapinto y Pierre Gasly protagonizaron una pelea en la última carrera, los argentinos criticaron al francés y Flavio Briatore explotó contra los fanáticos albicelestes.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, habló este miércoles en la previa del Gran Premio de Bakú, Azerbaiyán, y se refirió a las amenazas que recibió Pierre Gasly por frenar a Franco Colapinto en el circuito de Madring, España.

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“Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales. Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”, aseguró Briatore.

Colapinto, Briatore y Gasly. La situación estalló cuando Gasly subió un comunicado a sus redes sociales avisando que recibió amenazas dirigidas hacia su novia y a su familia. Rápidamente, intentó calmar la espuma e indicó que lo único que quiere es que el deporte se “convierta en un lugar más sano”.

En su entrevista con ESPN, Briatore, con un visible enfado, continuó hablándole a los argentinos: “Veo mucho enojo de los hinchas una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo porque no tiene sentido lo que leemos ahí. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. No lo que leemos en las redes sociales. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también”, concluyó.

Briatore, un personaje singular en la Fórmula 1. Getty Lo que sucedió entre Colapinto y Gasly, que derivó en los comentarios hacia el francés en redes sociales, es que ambos estaban peleando la séptima posición cuando en realidad el francés tenía que frenar en boxes y no tenía posibilidades de finalizar en el top 10. En vez de cederle el lugar y ralentizar al competidor más cercano, que era Oscar Piastri con su McLaren, frenó al argentino y el australiano casi le roba los 6 puntos del campeonato en la última vuelta.

Finalmente, el pilarense mantuvo la posición y cerró un gran fin de semana en España. Ante esta pelea en pista innecesaria, Briatore también mostró su postura: “Tenemos que pelear con los demás, no necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable”, sentenció. Briatore y el apoyo a Colapinto. F1 Por último, el italiano se refirió al rendimiento de sus dos pilotos en el circuito de Madring: “Franco hizo una carrera extraordinaria, realmente extraordinaria. Lamentablemente, para que Pierre sumara puntos necesitábamos que saliera el auto de seguridad. Suele salir en todas y en esta última no pasó nada. Franco hizo un buen trabajo, tanto en la clasificación como en la carrera”, finalizó el asesor ejecutivo de Alpine. El Gran premio de Azerbaiyán y un cronograma especial: de jueves a sábado Lo distinto que tendrá este Gran Premio en Bakú es que la carrera principal será el sábado y toda la jornada también se adelantará un día, debido a que el domingo es el “Día del Recuerdo” en el país anfitrión. Esta fecha se conmemora en honor a los soldados caídos durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj en 2020, y los habitantes se distribuirán en iglesias, mezquitas y sinagogas para rendirles minutos de silencio y ceremonias solemnes, motivo que los obligaría a ausentarse a la carrera. La pista de Azerbaiyán en la Fórmula 1. De esta manera, la actividad se desarrollará de jueves a sábado, y los horarios serán los estipulados originalmente para el GP de Azerbaiyán. Los horarios del Gran Premio de Bakú, Azerbaiyán Jueves 24 de septiembre Práctica 1: 05.30 horas. Práctica 2: 09.00 horas. Viernes 25 de septiembre Práctica 3: 05.30 horas. Clasificación: 09.00 horas. Sábado 26 de septiembre Carrera: 08.00 horas.