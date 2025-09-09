Ángel Di María palpitó el partido contra Boca y lo chicaneó a Leandro Paredes

El referente de Rosario Central comenzó a jugar el duelo contra Boca del fin de semana y habló de lo que será enfrentar a su amigo y excompañero de la Selección argentina.

El delantero de Rosario Central , Ángel Di María , palpitó el duelo ante Boca del próximo domingo por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 y aprovechó para chicanear a Leandro Paredes , su amigo y compañero de equipo en la Selección Argentina, PSG y Juventus .

“Seguro alguna patadita me va a dar porque a él le gusta, pero quedará todo dentro de la cancha” , exclamó el atacante de 37 años en dialogo con TyC Sports. Y añadió: "Sacando lo que es Boca y lo que genera por la calidad de jugadores que tiene, enfrentar a Lea, que es como un hermano para mí y tenemos una relación muy linda entre familias, no va a ser fácil”.

Tras 133 partidos disputados con la misma camiseta, entre el combinado nacional, el conjunto parisino y el italiano, ambos campeones del mundo en Qatar 2022 se verán las caras en un duelo directo ya que los dos equipos pelean por un puesto en la próxima edición de la Copa Libertadores .

"Acá nos estamos jugando mucho, tanto ellos como nosotros. Nos jugamos la Libertadores, estar ahí en los primeros puestos, así que lo importante es eso: el club de cada uno y que cada uno pueda hacerlo lo mejor posible" , reconoció.

Los dos conjuntos cuentan con 45 puntos en la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol por lo que una victoria en el estadio Gigante de Arroyito podría valer mucho más que solamente tres unidades.

Algunas semanas atrás, previo al triunfo del "Canalla" ante Newell's en clásico rosarino, Di María fue más allá y arremetió contra el elenco de La Ribera ante los rumores de una presunta ayuda por parte de los árbitros.

“Si hablamos de eso tendríamos que hablar del gol de Boca de antes de ayer, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel", dijo y desató la bronca entre los simpatizantes de Boca que no vieron bien el comentario del "Fideo".