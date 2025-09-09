Fórmula 1: Briatore adelantó el futuro de Franco Colapinto en Alpine

El director de la escudería francesa habló sobre la decisión de la continuidad del piloto argentino en el equipo junto a Pierre Gasly.

El director de Alpine , Flavio Briatore, habló sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras la renovación de Pierre Gasly hasta 2028. Durante el Gran Premio de Italia en Monza , Briatore evaluó el rendimiento del piloto argentino y marcó un plazo concreto para definir su continuidad en el equipo.

El italiano destacó los avances de Colapinto en las últimas carreras, aunque advirtió que la decisión final sobre su contrato se tomará antes de que termine el campeonato . El piloto argentino compite con un acuerdo que se renueva carrera a carrera, lo que genera incertidumbre sobre su lugar en la escudería para 2026, año en el que la Fórmula 1 enfrentará un cambio reglamentario clave.

Franco Colapinto terminó en el puesto 17 en el Gran Premio de Italia, una carrera complicada para Alpine debido a la falta de ritmo del monoplaza A525. A pesar del resultado, el piloto argentino compartió un mensaje optimista en sus redes sociales: "Finde duro como equipo. Lejos de lo que queríamos, pero me sigo sintiendo más cómodo con el auto. A seguir empujando y trabajando juntos, ya llegará lo que merecemos, Alpine".

En declaraciones a los medios presentes en Monza, Colapinto describió la carrera como "muy dura" y admitió que se sintió solo en pista, sin posibilidades de disputar posiciones. Además, expresó su frustración por no poder mejorar su ubicación: "Fue una carrera aburrida , así que me voy con un poco de bronca. Habrá que mejorar para la próxima".

Las declaraciones de Flavio Briatore sobre el futuro de Colapinto

Briatore habló con Sky Sports F1 y reconoció el progreso de Colapinto en las últimas competencias: "Por el momento, creo que Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio, como ocurre con muchos novatos, le faltaba experiencia. En las últimas tres o cuatro carreras se mostró mucho más consistente, sin cometer errores".

Sin embargo, el directivo dejó en claro que aún no hay una decisión definitiva: "Aún nos quedan cuatro o cinco carreras para tomar una decisión final, y será entonces cuando lo veamos". Briatore precisó que el veredicto llegará antes del cierre del campeonato: "No, será antes. La decisión debe tomarse en noviembre".

El futuro de Colapinto en Alpine dependerá de su rendimiento en las próximas carreras, especialmente en Azerbaiyán, donde el año pasado logró sus primeros puntos en la Fórmula 1 al terminar octavo.