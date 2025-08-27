La experimentada figura de Rosario Central, Ángel Di María, se refirió a los comentarios que aseguran que su equipo recibe ayuda de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y afirmó que "siempre me meten en todos los quilombos".
Ángel Di María se refirió a la supuesta ayuda de la AFA a Rosario Central: "Siempre me meten en todos los quilombos"
El campeón del mundo con la Selección argentina opinó sobre las lenguas que dicen que Rosario Central tiene favoritismo en la AFA.
-
Video: el golazo de tiro libre de Di María que le dió el triunfo frente a Newell's
-
Di María sumó un golazo a su épica carrera para que Rosario Central se quede con el clásico
Sin lugar a duda, la llegada del campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 revolucionó el fútbol albiceleste e impactó de gran manera en Rosario Central que, en seis fechas, está sexto con 10 puntos e invicto.
A pesar de este buen rendimiento, en redes sociales se generó la suspicacia de una posible ayuda de la AFA a Rosario Central desde la llegada de Di María que, sobre esto, respondió: “Lo tomo como algo normal, porque a mí siempre me meten en todos los quilombos. Yo creo que los dos penales que tuvimos fueron claros. Y si tuviéramos ayuda, estaríamos primeros y no en la posición en la que estamos. No le doy importancia a eso, cada uno puede opinar lo que quiera”.
Ángel Di María se refirió a la supuesta ayuda de la AFA a Rosario Central
“Los domingos como asado en mi casa, pero yo no tengo nada que ver, no es que lo llamo a 'Chiqui' Tapia para que ponga los partidos de Central los sábados. Pero bueno, tampoco me gusta jugar a las cuatro y media de la tarde y juego, a esa hora me gusta dormir la siesta”, agregó rosarino.
Sobre el nivel con el que se encontró en el fútbol argentino, el jugador de 37 años declaró: “El fútbol argentino está difícil, está muy complicado. La mayoría de los partidos terminan muy ajustados. Mucho se habla de que Alejo (Veliz) o a (Enzo) Copetti les está costando convertir, pero es algo que les está pasando a todos los delanteros. No es fácil, todos los equipos nos juegan con cinco atrás y eso quiere decir que nos respetan mucho”.
“Yo no creo que me esté costando, siento que me adapté muy bien. A veces las cosas no salen pero es por otros factores, esto no es tenis, es fútbol y tiene que ver lo colectivo que tenemos que seguir trabajando”, añadió.
“Cuando volví a mi casa me puse a ver el partido de nuevo y vi que en el segundo tiempo Newell's solo tuvo la situación de Cocoliso, nada más. Mi mamá lloró mucho el sábado y creo que todavía sigue llorando de emoción. Ella es la que más quería esto y sabía que este partido podía ser una bisagra para desbloquear mi nuevo arranque acá en Central”. concluyó.
- Temas
- Rosario Central
- Ángel Di María
- AFA
Dejá tu comentario