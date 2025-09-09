Así se juega la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: los cinco partidos de hoy







Este martes concluye el proceso de Eliminatorias Sudamericanas con cinco partidos correspondientes a la última fecha Venezuela y Bolivia se juegan la clasificación al Repechaje para el Mundial 2026.

Ultima fecha de las Eliminatorias.

Este martes finalizan las Eliminatorias de Conmebol, que otorgan seis boletos directos al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, más el Repechaje, con cinco encuentros casi en simultáneo.

La jornada la abren Ecuador y la Argentina desde las 20 (hora argentina) en Guayaquil. Ambos equipos ya están clasificados a la próxima Copa del Mundo.

El resto de los cotejos comenzarán media hora más tarde, a las 20.30. En Maturín, Venezuela se juega su pase a la reclasificación ante Colombia. La "Vinotinto" disputará su encuentro con un ojo puesto en Bolivia frente a Brasil, que se desarrolla en simultáneo en el estadio Municipal El Alto.

Así se jugará la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: Martes 9 de septiembre

20.00: Ecuador vs. Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha - Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play.

20.30: Venezuela vs. Colombia - Estadio Monumental de Maturín - DSports.

20.30: Perú vs. Paraguay - Estadio Nacional del Perú - DSports 2.

20.30: Bolivia vs. Brasil - Estadio Municipal de El Alto - TyC Sports 2 y TyC Sports Play.

20.30: Chile vs. Uruguay - Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos - TyC Sports Play.

Así está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas: image