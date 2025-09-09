Este martes finalizan las Eliminatorias de Conmebol, que otorgan seis boletos directos al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, más el Repechaje, con cinco encuentros casi en simultáneo.
Así se juega la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: los cinco partidos de hoy
Este martes concluye el proceso de Eliminatorias Sudamericanas con cinco partidos correspondientes a la última fecha Venezuela y Bolivia se juegan la clasificación al Repechaje para el Mundial 2026.
La jornada la abren Ecuador y la Argentina desde las 20 (hora argentina) en Guayaquil. Ambos equipos ya están clasificados a la próxima Copa del Mundo.
El resto de los cotejos comenzarán media hora más tarde, a las 20.30. En Maturín, Venezuela se juega su pase a la reclasificación ante Colombia. La "Vinotinto" disputará su encuentro con un ojo puesto en Bolivia frente a Brasil, que se desarrolla en simultáneo en el estadio Municipal El Alto.
Así se jugará la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas:
- Martes 9 de septiembre
- 20.00: Ecuador vs. Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha - Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play.
- 20.30: Venezuela vs. Colombia - Estadio Monumental de Maturín - DSports.
- 20.30: Perú vs. Paraguay - Estadio Nacional del Perú - DSports 2.
- 20.30: Bolivia vs. Brasil - Estadio Municipal de El Alto - TyC Sports 2 y TyC Sports Play.
- 20.30: Chile vs. Uruguay - Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos - TyC Sports Play.
